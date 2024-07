Your browser doesn’t support HTML5 audio

El general Juan Manuel Méndez, titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), tildó hoy de injustas las críticas que se han vertido en su contra y contra otras instituciones por las inundaciones producidas por las lluvias y agravadas por factores múltiples que han colapsado al Gran Santo Domingo.

“¿Usted cree que yo quiero ver la gente o ver las instituciones colapsar o las personas afectadas? Ese no es mi interés, no es el interés de las instituciones, pero también tenemos que tener en cuenta de que al momento de juzgar y de evaluar seamos más justos, porque aquí nadie anda bebiendo romo ni jugando, aquí está todo el mundo trabajando. Este equipo de trabajo exige respeto también. Yo he visto mucha ligereza al momento de hablar", expresó.

Aludió con ello, sin nombrarlo, al ex director del Consejo Nacional del Sida (CONAVIHSIDA) Humberto Salazar quien sostuvo que el pasado 18 de noviembre, en medio de las inundaciones de entonces, que dejaron nueve muertos en la capital, Méndez se encontraba “bebiendo romo” en la boda de su hijo.

El general recordó que se encuentra al frente del COE hace veinte años y que siempre que se ha registrado una emergencia ha estado al frente para mitigar los daños y personalmente ha dado la cara.

Frente a las inundaciones producidas actualmente remarcó que "es más fácil buscar culpables que tomar las precauciones necesarias".

Las lluvias sobrepasaron la capacidad de absorción de los suelos, además de que la falta de alcantarillados y filtrantes inciden, algo que no es exclusivo de los dominicanos porque "no se trata de falta de preparación", insistió.

"En EEUU, en Dubai y Francia.. también se han registrado inundaciones" por lluvias cada vez más intensas debido al calentamiento global, remarcó.

“Es un tema a nivel mundial y cuando hablamos de valores acumulados, hablamos que en cuatro horas está cayendo lo que cae en un mes”, sostuvo y recordó que su función como director del COE es coordinar las acciones de respuestas frente a este tipo de sucesos, algo que nunca se ha dejado de hacer.

La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) anunció con tiempo que por el impacto de una onda tropical iba “a llover más jueves y viernes que las lluvias que traería el huracán” previo, subrayó.