The Economist fustiga a Biden por la "timidez" para decidirse a legalizar la cocaína

El presidente estadounidense Joe Biden.

La revista londinense The Economist, criticó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque alegadamente es demasiado tímido para asumir la decisión de legalizar el consumo de cocaína.

En la publicación, fechada el día 12 de este mes, se explica cómo en algunos países han tratado el problema de las drogas mediante la despenalización y el control de su procesamiento.

Argumenta que de manera no pública algunos funcionarios estadounidenses han manifestado que la prohibición de las drogas en Estados Unidos ha fracasado, al no lograr la erradicación ni la disminución del consumo.

The Economist plantea los beneficios que se obtendrán en caso de que sea legalizada la cocaína en Estados Unidos, sobre todo porque se reduciría la violencia relacionada con las drogas en la región más afectada.

"La cocaína legal sería menos peligrosa, ya que los productores legítimos no la adulterarían con otros polvos blancos y la dosis estaría claramente etiquetada, como lo está en las botellas de whisky. Las muertes relacionadas con la cocaína se han quintuplicado en Estados Unidos desde 2010, principalmente porque las pandillas están reduciéndolas con fentanilo, una droga más barata y letal", expresa.

La publicación es la siguiente:

Joe Biden es demasiado tímido. Es hora de legalizar la cocaína

Los costos de la prohibición superan los beneficios

The Economist

12 de octubre de 2022

"No tiene sentido”, dijo Joe Biden el 6 de octubre, al indultar a los aproximadamente 6.000 estadounidenses condenados por poseer una pequeña cantidad de marihuana. Aunque el cannabis es completamente legal en 19 estados estadounidenses, a nivel federal todavía se considera tan peligroso como la heroína y más que el fentanilo, dos drogas que contribuyeron a que más de 100 000 estadounidenses murieran por sobredosis de opioides el año pasado. Pero la admisión del presidente se aplica a la política de drogas en un sentido más amplio. La prohibición no está funcionando, y eso se puede ver de manera más sorprendente con la cocaína, no con el cannabis.

Desde que Richard Nixon lanzó la “guerra contra las drogas” hace medio siglo, el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos se ha disparado. La producción mundial alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, según los últimos datos, aunque es probable que sea una subestimación. Ese récord es a pesar de décadas de esfuerzos extenuantes y costosos para cortar el suministro. Entre 2000 y 2020, Estados Unidos invirtió $ 10 mil millones en Colombia para suprimir la producción, pagando a las fuerzas armadas locales para rociar las plantaciones de coca con herbicida desde el aire o para arrancar arbustos a mano. En vano: cuando se erradica la coca de una ladera, se traslada a otra.

El peor daño recae en los países productores y traficantes, donde las ganancias de las drogas alimentan la violencia. Los asesinatos en Colombia son tres veces más comunes que en Estados Unidos; en México, cuatro veces. En algunas áreas, las bandas de narcotraficantes son tan ricas y están tan bien armadas que rivalizan con el estado, dando a policías y funcionarios la elección de plata o plomo: corromperse o morir. La prohibición también saca a los niños de la escuela, ya que las bandas de narcotraficantes favorecen a los reclutas que son demasiado jóvenes para ser procesados.

Dos presidentes, Gustavo Petro de Colombia y Pedro Castillo de Perú, claman por un cambio. Petro ha sugerido alejar a la policía de los cultivadores de coca al despenalizar la producción de hoja de coca y permitir que los colombianos consuman cocaína de manera segura. Estas son buenas ideas, pero las bandas de cocaína seguirán siendo poderosas mientras su producto sea ilegal en los países ricos que consumen la mayor parte, como Estados Unidos.

Las medidas a medias, como no procesar a los consumidores de cocaína, no son suficientes. Si la producción sigue siendo ilegal, serán los delincuentes quienes la produzcan, y la despenalización del consumo probablemente aumentará la demanda y aumentará sus ganancias. La verdadera respuesta es la legalización total, que permita a los no delincuentes suministrar un producto estrictamente regulado y altamente gravado, tal como lo hacen los fabricantes de whisky y cigarrillos. (La publicidad debería estar prohibida).

La cocaína legal sería menos peligrosa, ya que los productores legítimos no la adulterarían con otros polvos blancos y la dosis estaría claramente etiquetada, como lo está en las botellas de whisky. Las muertes relacionadas con la cocaína se han quintuplicado en Estados Unidos desde 2010, principalmente porque las pandillas están reduciéndolas con fentanilo, una droga más barata y letal.

La legalización quitaría los colmillos a las pandillas. Obviamente, algunos encontrarían otros ingresos, pero la pérdida de las ganancias de la cocaína ayudaría a frenar su poder para reclutar, comprar armas de alta gama y corromper a los funcionarios. Esto reduciría la violencia relacionada con las drogas en todas partes, pero sobre todo en la región más afectada, América Latina.

Si la cocaína fuera legal, más gente la tomaría. Para algunos, esto será una elección: inhalar una sustancia que saben que no es saludable porque les da placer. Pero la cocaína es adictiva. La escasez de investigaciones hace que sea difícil saber cómo se compara con el alcohol o el tabaco en este aspecto. Se necesitan más estudios, al igual que mayores esfuerzos para tratar la adicción. Esto podría financiarse (y algo más) con el dinero ahorrado si la "guerra" terminara.

En privado, muchos funcionarios entienden que la prohibición no está funcionando mejor que en la época de Al Capone. Justo ahora, la legalización total parece políticamente imposible: pocos políticos quieren ser llamados "blandos con las drogas". Pero los proponentes deben seguir insistiendo en su caso. Los beneficios (cocaína más segura, calles más seguras y mayor estabilidad política en las Américas) superan con creces los costos.

Este artículo apareció en la sección Líderes de la edición impresa con el título "Legalízalo".