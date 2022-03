Texaco premia la calidad y excelencia en el servicio de sus estaciones

GB Energy – Texaco, división de energía y combustibles de GB Group, anunció el relanzamiento de su programa Best in The Caribbean (BIC), con el que reconoce la calidad y excelencia en el servicio en sus estaciones.

Con esta iniciativa, la empresa en comercialización de combustible en el país busca promover entre sus socios y colaboradores una cultura de mejora continua, fomentando la aplicación de buenas prácticas y facilitando la retroalimentación de clientes, empleados y detallistas.

El anuncio fue realizado en el hotel El Embajador, durante un encuentro que reunió a todos los socios detallistas de la empresa.

En la actividad, el gerente general GB Energy, Mauricio Pulido, recordó que, desde su primera edición en 2018, este programa arrojó importantes resultados de satisfacción y mejoras a la calidad del servicio y la imagen la empresa, logrando posicionar a GB Energy – Texaco como la marca líder de ventas de combustible en la República Dominicana.

Rafael Díaz, gerente de Ventas GB Energy, aseguró que con el programa BIC la compañía promueve un espíritu de competencia sana entre todos los detallistas, con el propósito de garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación de servicios y la experiencia para los usuarios.

Díaz explicó que para esta ocasión se aplicarán dos evaluaciones a las 163 estaciones Texaco ubicadas a nivel nacional durante el año.

También se harán 80 encuestas entre los consumidores para conocer su nivel de satisfacción y con esos indicadores obtener un mayor índice de confiabilidad y margen de identificación de las oportunidades de mejora.

Con el programa BIC, los vendedores, supervisores, detallistas y consultores de negocios serán capacitados, evaluados y premiados en 03 categorías. Se tomará como referente de evaluación la dedicación en mantener la calidad en el servicio