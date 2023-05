Taveras Guzmán: Problemas en la Cámara de Cuentas tienen un trasfondo político

Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo mostró preocupación ante la crisis por la que atraviesa la Cámara de Cuentas y advirtió que los problemas suscitados allí tienen un "trasfondo político".

Al participar en el programa “Encuentro Extra”, que produce Cristhian Jiménez los sábados por Color Visión, Taveras Guzmán recordó que conoció de primera mano el proceso para la elección de los actuales titulares de la Cámara de Cuentas y hoy debido a conflictos internos congresistas piden su destitución o que sean sometidos a un juicio político.

“Esta situación para mí es un poco cuesta arriba. Yo presidí la comisión bicameral y para su integración se tomaron varios criterios: primero que no tuvieran conflicto de intereses, que no pertenecieran a ningún partido político ni a ningún grupo económico”, recordó.

Antonio Taveras Guzmán reveló que durante tres meses, el equipo técnico de su oficina realizó una investigación de los 15 competidores para seleccionar a los mejores.

“Recuérdese que durante muchos años la Cámara de Cuentas se elegía a partir de la terna que mandaba la Cámara de Diputados, siguiendo el camino siguiente: el que encabezaba la primera terna, es el presidente; el de la segunda, vicepresidente y los senadores levantaban las manos sin ningún tipo de discusión”, reseñó.

El senador por la provincia Santo Domingo manifesó que durante años la corrupción, y sobre toda la impunidad se lograba controlando los órganos de fiscalización.

“La Cámara de Cuentas es un órgano de control, entonces había que tratar de buscar gente totalmente desligada de los poderes fácticos y políticos de este país. Eso fue lo que hicimos”, indicó.

Dijo que cuando la actual Cámara de Cuenta se instaló lo primero que encontraron fue 110 auditorías firmadas por el anterior incumbente para darlas a conocer, pero que su titular reveló que habían sido “maquilladas”.

Lo primero que querían miembros de esta Cámara de Cuentas era sacar esas viejas, cientos de auditorías; por eso se hizo un allanamiento a la Cámara de Cuentas. Pero había, además estaba Mario Arturo Fernández y estaba el presidente de la Cámara de Cuentas que decían que esas auditorías había que hacerlas de nuevo y ahí empezó el tema. Pero el tema también se complicó cuando vinieron otras auditorías del gobierno pasado para las cuales el pleno votaba en contra. Creo que el presidente de la Cámara de Cuentas ha cometido errores, señaló. Compartir

Taveras Guzmán entiende que otros de los problemas en la Cámara de Cuentas han sido sus reglamentos internos, los cuales no ayudan.

“Porque como él decía, se siente preso porque no puede ni siquiera tomar una decisión en torno a un mensajero. Ahí están todos los auditores del pasado, o sea, los que están haciendo auditorías son los mismos que dijeron que no podían hacer auditorías de Odebrecht. Estamos hablando de los que no quisieron hacer una auditoría a Punta Catalina, esos son los mismos, porque ese pleno no ha podido cambiarlos” advirtió.

Cámara de Cuentas.

Trasfondo político

Para el senador del Partido Revolucionario Moderno detrás de todo lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas existe un trasfondo político.

“Claro, con trasfondo político de lograr impunidad por debajo. ¿Por qué cree usted que muchas auditorías, muchas investigaciones del Ministerio público se han retrasado? A última hora hay que llevar los expedientes corriendo, faltando un minuto y se critica al Ministerio Público. Es por esa situación que ha pasado ahí dentro, que no le permite una rapidez para obtener pruebas. Lo que está pasando ahí es más profundo, ¿lo entiende? No es que simplemente hay una desavenencia entre miembros".

Denunció que desde fuera de la Cámara de Cuentas han estado ejerciendo presiones. “Y ese sí es un problema, esta es la lucha de una sociedad que quiere transparencia, que se cansó, se hartó de la corrupción y de la impunidad. Ayer fue con el Ministerio Público, hoy es con la Cámara de Cuentas. Hay sectores y personas que no quieren transparencia y que se enfrente la corrupción”, comentó Taveras Guzmán.

Manifestó que la Cámara de Cuentas tiene listas muchas investigaciones del pasado Gobierno, pero aún no han sido firmadas.

“Hay 10 auditorías, importantísimas del ministerio de Educación, ministerio de Obras Públicas del 2018 al 2020 que están paralizadas ahí. Son auditorías que aún no han sido firmadas, las cuales son complejas y comprometedoras, pero además está la Punta Catalina hechas por empresas internacionales, pero tienen que pasar por la Cámara de Cuentas”, comentó.

Janel Andrés Ramirez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas.

Demanda por acoso sexual

En la actualidad, Janel Ramírez está siendo investigado por el Ministerio Público por supuesto acoso sexual contra dos empleadas de la Cámara de Cuenta. Sobre el tema, Taveras Guzmán dijo que esa es otra situación.

“Entonces, el tema es más profundo de sí ese muchacho, enamoró. Si él cometió ese error, bueno que la justicia se encargue. Pero el tema es más profundo de ahí y no podemos confundir el debate nacional en un momento histórico tan importante en esta sociedad para arreglar cuentas con los desfalcadores del Estado; no podemos confundir eso”.

Juicio Político

Ante los planteamientos de políticos del Partido Revolucionario Moderno y de algunos representantes de otras organizaciones, para que los titulares de la Cámara de Cuentas sean sometidos a un juicio político, Taveras Guzmán dijo desconocer si existen los elementos para eso.

“Habría que ver si hay elementos para enjuiciar políticamente a la Cámara de Cuentas. Pienso que ellos deberían ir al Congreso Nacional a través de los mecanismos legales. Ellos tienen que rendir cuenta ante nosotros; que vayan, a lo mejor hay que quitarlos a todos, a lo mejor salen más fortalecidos. Estamos de acuerdo con que vayan”, proclamó.

Denunció que hay sectores interesados en la destitución de Mario Fernández y del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez

Ante esta situación, Taveras Guzmán entiende que se hay un juicio político deberían salir todos.

“Ahora mismo los reglamentos y la ley te dicen qué tú puedes mover dentro de esa Cámara de Cuentas. La costumbre es de no mover a nadie. Pero tú puedes poner a uno como presidente al otro vicepresidente y moverlos, pero pienso que el mal estaría igual”, explicó.

Dijo que lo que está en juego es la lucha contra la corrupción y que se caigan los procesos judiciales encaminados contra funcionarios del pasado gobierno y el Ministerio Público.

Reelección de Luis Abinader

Taveras Guzmán dijo que están dadas las condiciones para la repostulación del presidente Luis Abinader en las elecciones del 2024.

“Este es un Gobierno fruto de un proceso político que yo le he llamado el nuevo ciclo político en República Dominicana. Y surgió de las calles, de plazas públicas, fruto de un pueblo que se hartó de casi 20 años, de un gobierno que generó mucha esperanza en todos nosotros y que al final resultó, sobre todo los últimos gobiernos de Danilo Medina, catalogado por los organismos internacionales el más corruptos del mundo y ya lo estamos verificando. Y todavía no es nada, falta mucho”, agregó.

Defendió las políticas públicas del gobierno de Luis Abinader, de quien dijo asumió las riendas del país en medio de una pandemia, la cual supo enfrentar con acertadas acciones a favor de la población y de los sectores productivos de la nación.

“Yo creo que las intervenciones de carácter monetaria, las intervenciones de carácter social han sido efectivas. Naturalmente hay un elemento que no se puede dominar, que ese elemento externo, la crisis mundial, la inflación mundial y nosotros somos una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos relaciones de libre comercio como casi todos los países del mundo, entonces eso nos afecta mucho, pero repito, creo que se han estado tomando las medidas necesarias, las correctas desde mi punto de vista”, afirmó.

Dijo que la transición que vive el país merece un nuevo mandato del presidente Luis Abinader, porque ha mostrado un nuevo rostro en la política