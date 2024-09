El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, reportó a la Cámara de Cuentas de República Dominicana un patrimonio neto de RD$ 570,515,505, con activos que ascienden a RD$ 112,883,191 y pasivos por RD$ 25,733,766.

Esto significa que el exdirector de la Dirección General de Alianzas Público-Privada (DGAPP) debe el 22.7 % de su patrimonio, según el informe presentado a la Cámara de Cuentas. Además, reportó durante su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) RD$ 15,135,420 en tres pólizas vehiculares, y US$ 935,000 por concepto de cuentas por cobrar.

De acuerdo con la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, todo funcionario que administre fondos del Estado dominicano debe presentar ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana una relación de sus bienes.

La legislación señala que los funcionarios están obligados a presentar en 30 días siguientes a su toma de posesión la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

Al desglosar los datos, el funcionario reportó que una residencia adquirida a través de una hipoteca, cuenta con un valor de RD$ 43.1 millones, seguido de una villa heredada por sus padres, por RD$ 14.9 millones y dos solares por montos situados en RD$ 2.7 millones y RD$ 1.4 millones, respectivamente.

En tanto, el valor de dos jeeps están expresados en dólares estadounidenses por US$ 60,000 y US$ 130,455, que según la tasa cambiaria publicada por el Banco Central dominicano (BCRD) equivale a RD$ 3.6 millones y RD$ 7.8 millones, respectivamente.

Mientras, el monto de los bienes declarados como joyas y relojes asciende a US$ 50,000 o RD$ 3 millones.

Sus cuentas de ahorros en el sistema financiero tradicional van desde RD$ 1,416.64 hasta RD$ 134,775.87, mientras que las expresadas en dólares varían entre US$ 0.01 y US$ 29,936.05. Además, una cuenta corriente cuenta con un saldo de RD$ 346,742.

Un bono del Ministerio de Hacienda es de US$ 252,000, mientras que el de Mercado de Valores en acciones de César Iglesias fue de RD$ 1,280,041, de acuerdo con el exconsultor de derecho especializado en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El funcionario y titular del Fideicomiso de ProPedernales reportó tres cuentas de fondos de inversión por montos de US$ 2,919, US$ 4,985 y US$ 6,139, para un total de US$ 14,043.

Si bien su salario bruto del Ministerio de Administración Pública (MAP) es de RD$ 300,000, al multiplicarlo por 12 meses ascenderá a RD$ 3.6 millones, el de su esposa María Alejandra Tavarez Saviñón por su rol de asesora en la Dirección General de ética e Integridad Gubernamental (Digeig) es de RD$ 150,000 o RD$ 1.8 millones. O sea, la pareja de funcionarios dominicanos reciben al año RD$ 5.4 millones de ingresos brutos.

A nivel de pasivos, que lo conforman las deudas y préstamos, la declaración jurada de patrimonio indica que asciende a RD$ 25.7 millones, de los cuales, RD$ 14.3 millones es por un crédito hipotecario, RD$ 9 millones por dos vehículos.

Por impuesto sobre la renta (ISR), Freund señaló que tributa una cifra de RD$ 1,223,409. Los gastos como viviendas (RD$ 70,000), membresías (RD$ 12,600), recreación (RD$ 98,000) y alimentación (RD$ 140,000) le continúan.

El exprofesor de derecho laboral, comercial y administrativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) destacó que en servicios básicos como educación y salud, el ministro destina RD$ 168,224 y RD$ 35,000, respectivamente. Además, paga RD$ 142,022 por un préstamo.