“Si son inocentes, qué bueno; si son culpables, la justicia que actúe”

El obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel Diplán, dijo este martes que favorece que se actúe contra quienes se considere son responsables de corrupción en el Estado, aunque aboga porque no se haga solo por cuestión política, sino, que sea en verdad un proceso de justicia.

“Si son inocentes, perfecto, qué bueno; si son culpables, entonces que la justicia actúe como debe ser”, afirmó Morel Diplán.

Al ser preguntado sobre los apresamientos de ex funcionarios de primera línea, de los gobiernos del presidente Danilo Medina, el predicador católico indicó que la población se ha manifestado y ha esperado que se castigue la corrupción, en la administración de los bienes del Estado, no obstante, llama ser cuidadoso para no empañar la moral de personas que pudieran ser inocentes.

“Ya lo hemos manifestado y hemos insistido mucho en cartas pastorales, sobre la persecución contra la corrupción, ya hay que sanar eso en nuestra sociedad, ya no podemos seguir con estos temas y el país no puede seguir tolerando los actos de corrupción como se han venido haciendo, pero queremos que la justicia, actúe de manera correcta, que no se politice y se contamine el proceso que se está haciendo”, proclamó el obispo auxiliar de Santiago.

El predicador también llamó a los grupos que se han manifestado a que permitan que las autoridades judiciales hagan su trabajo, al igual que explicó debe hacerlo el Gobierno