Sermón de las Siete Palabras: En el país reina el clientelismo y un mar de corrupción

En República Dominicana reina el clientelismo y un “mar” de corrupción, criticó la Iglesia Católica en la sexta palabra basada en el libro de Juan 19: 30, “Todo está cumplido”.

En la lectura, dando continuidad al Sermón de las 7 Palabras, Isaías Mata Castillo, vicario adjunto Santo Domingo Oeste, dijo que el mundo está lleno de promesas incumplidas y que en el caso particular del país están los casos de corrupción donde se han involucrado dirigentes políticos.

Sostuvo que la muestra de cómo está el país son los casos Pulpo, Medusa, Coral y Calamar.

“Nuestro mundo es un mundo de promesas incumplidas. Cada día leemos en los periódicos que los políticos prometen una cosa y luego no la cumplen. Y en nuestro caso particular, reina el clientelismo y un mar de corrupción, como tales son los casos: Pulpo, Medusa, Coral, Calamar… Y no solo en la política, sino que también en nuestra vida personal y en la vida cristiana debemos reconocer que no siempre cumplimos con la voluntad de Dios”, planteó.

El también párroco de Nuestra Señora de la Altagracia, Zona Herrera-Manoguayabo, al leer la sexta palabra basada en el versículo que dice: “Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”, dijo que es claro que el hijo de Dios hizo su parte, cumplió su voluntad y la misión que le fue encomendada, preguntándose, si el mundo hoy puede decir lo mismo.

“Nuestro mundo vive realidades que en ocasiones nos llevan a pensar que todo sigue igual, que el mundo sigue dividido, que el mundo sigue sin reconciliarse con Dios”.

Dijo que es necesario que la sociedad comience a ser honesta, a contribuir para la construcción de un mundo más habitable.