Se querellan contra “Mantequilla” por supuesta amenaza de muerte

El inversionista Rolando Desulme presentó una querella en la Fiscalía de la provincia Monte Plata en contra de Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, por supuesta amenaza de muerte.

El querellante aseguró que había invertido en el negocio de Mantequilla y que este le debe 450 mil pesos, y que la amenaza se deriva del deseo suyo de recuperar su inversión.

Desulme manifestó temer por su vida luego de que sostuvo que recibió una videollamada del presidente de Inversiones 3.14 quien le dijo, supuestamente, que “lo puede mandar a matar por cinco mil pesos”.

Por video llamada me amenazó de que él me podía mandar a matar con 5 mil pesos y que eso valía mi vida, ya que él no tiene que usar un arma, tiene quien le hace el trabajo, aseguró el hombre de nacionalidad haitiana.