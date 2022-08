Scape Park de Cap Cana es galardonado como el mejor parque temático natural

El parque de eco aventuras Scape Park, ubicado en Cap Cana, fue galardonado en la más reciente edición de The Best Of DR como el Mejor Parque Temático Natural, realizado por Mercado Medianetwork.

La nominación de este galardón se desarrolló junto a otros galardones más, en una edición especial que cada año y por más de una década realiza la revista Mercado, en la que destaca la mejor oferta del país dentro de los editoriales de gastronomía, entretenimiento, arte y cultura, shopping y moda, sports & bussiness y servicios.

A través de un comunicado, el director de Scape Park Ángel González Tomás, quien recibió dicho galardón, expresó su agradecimiento a la revista y sus ejecutivas Patricia, Sarah y María de Moya por reconocer la oferta complementaria y única que ofrece este parque temático.

“Las experiencias, la adrenalina que se vive en cada aventura, la belleza natural que lo bordea, además de la diversificación de atracciones que tiene hacen de Scape Park un espacio único y deseable. Todo el que viene a Scape Park y a Cap Cana como destino, sale buscando la manera de regresar”, dijo González Tomás.

"Scape Park es un parque temático natural de eco aventuras lleno de adrenalina, mucha diversión, y con experiencias culturales y educativas. En él se encuentran ziplines sobre alcantilado, cavernas antiguas, cenotes, manantiales subterráneos, grandes cascadas, saltos de líneas acuáticas y hamacas de agua, donde además puedes realizar recorridos en buggies, paseos en catamarán y snorkel en aguas cristalinas", se informó en el documento.