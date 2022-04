Sale libre hombre que pasó 32 años preso por equivocación en EEUU

Thomas Raynard James, de 55 años, salió en libertad este miércoles luego de que un juez de Miami-Dade anulara la condena a cadena perpetua que se le impuso en 1991 tras el pedido que en ese sentido hizo la oficina de la fiscalía estatal de este condado.

“How do you feel?”

“I feel good.”

Thomas Raynard James on the way to court to have his life sentence vacated. He was convicted of murder in 1990, the State Attorneys Office says there is no evidence to link him to the case. He will be a free man after 32 years, today. pic.twitter.com/jZNqnfzH8S

— Bridgette Matter (@Bmatternews) April 27, 2022