Rusia acusa a Guterres de ONU de sucumbir a presiones de Occidente

El secretario general de la ONU, António Guterres, habla en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York (EE.UU.), este 22 de febrero de 2022. EFE/EPA/Jasn Szenes

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó hoy miércoles al secretario general de la ONU, António Guterres, de haber sucumbido a la presión de Occidente al hacer declaraciones sobre la situación en el este de Ucrania que "no corresponden a su estatus".

"Para nuestro gran pesar, el secretario general de la ONU (...) fue objeto de presiones de Occidente e hizo varias declaraciones sobre lo que está sucediendo en el este de Ucrania que no se corresponden con su estatus y sus poderes bajo la Carta de la ONU", sostuvo Lavrov al inicio de su reunión con el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa afirmó que "en cualquier conflicto, incluso con respecto al sirio, la Secretaría de la ONU está obligada a observar la imparcialidad y siempre está obligada a abogar por el diálogo directo entre los países en conflicto".

Sin embargo, consideró que Guterres "nunca ha alzado la voz a favor de la necesidad de cumplir con los requisitos de Acuerdo de Minsk (para la paz en el Donbás) apoyado por la resolución del Consejo de Seguridad 2202, que exige directamente resolver todos los problemas mediante el diálogo entre Kiev, Donetsk y Luhansk".

"Nadie en Occidente ha mencionado nunca esto y, lamentablemente, el secretario general siguió estos tristes ejemplos", dijo Lavrov.

En defensa del secretario general

Geir Pedersen

Pedersen defendió a Guterres al recalcar que este "expresó su preocupación por la reciente decisión del Gobierno ruso con respecto a las dos autoproclamadas repúblicas y también hizo una llamada a la desescalada, al diálogo, así como a una solución pacífica a esta crisis basada en los principios de la Carta de la ONU", recalcó.

"Espero -y él mismo se esfuerza por ello- que pueda contribuir al logro de estos objetivos", dijo Pedersen.

Recordó que el secretario general de la ONU "enfatizó el apoyo continuo de la ONU a principios tales como la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, con estricto apego a los principios de la Carta de la ONU y las resoluciones relevantes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU".

Además, el enviado especial de la ONU para Siria expresó su preocupación por que "tal desarrollo de acontecimientos (alrededor de Ucrania) pueda tener un impacto negativo en la resolución del conflicto en Siria". "Espero que esto no suceda", enfatizó Pedersen.

Guterres: tropas rusas enviadas a Ucrania "no son en absoluto fuerzas de paz"

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este martes en una comparecencia ante la prensa que los efectivos rusos que han sido enviados a territorio ucraniano no son "en absoluto" una misión de paz, como arguye Rusia.

"Cuando las tropas de un país entran en el territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales", dijo Guterres a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.

"No son en absoluto fuerzas de paz", insistió en clara referencia al envío de tropas rusas al territorio ucraniano separatista de Lugansk y Donetsk ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Guterres también se mostró claramente en contra de la declaración de independencia de estas dos regiones ucranianas por parte de Putin, y apuntó que "esa acción unilateral está en conflicto directo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas" y contradice la ley internacional.

"Los principios de la Carta de la ONU no son un menú a la carta. No pueden ser aplicados de manera selectiva", señaló el máximo representante de la organización, que este lunes interrumpió un viaje previsto a la República Democrática del Congo para regresar a la sede central de Naciones Unidas en Nueva York ante la rápida escalada de tensiones en Ucrania.

El diplomático portugués insistió asimismo en que la ONU "apoya plenamente la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania", y subrayó que "ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones" para salvar "al pueblo ucraniano (...) del azote de la guerra".

Guterres confirmó por otra parte que Ucrania en su momento solicitó el despliegue de una misión de paz de la ONU en Donetsk y Lugansk, pero no se acabó efectuando porque Rusia solo aceptaba que fuera para la protección de representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

"Por esa razón, nunca fue posible aprobar en el Consejo de Seguridad una misión de paz", concretó.

Traducción no oficial de lo dicho por Guterres

Como saben, he interrumpido una visita al extranjero, incluida una cumbre muy importante de líderes africanos, para regresar rápidamente a la sede de la ONU. Nuestro mundo se enfrenta a la mayor crisis mundial de paz y seguridad de los últimos años, sin duda durante mi mandato como secretario general.

Estamos ante un momento que sinceramente esperaba que no llegara. Estoy profundamente preocupado por los últimos acontecimientos relacionados con Ucrania, incluidos los informes de un aumento de las violaciones del alto el fuego en la línea de contacto y el riesgo real de una mayor escalada sobre el terreno. Estoy especialmente preocupado por la seguridad y el bienestar de todos aquellos que ya han sufrido tanta muerte, destrucción y desplazamiento.

Permítanme ser claro: la decisión de la Federación Rusa de reconocer la llamada "independencia" de ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Luhansk es una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.

Tal medida unilateral entra en conflicto directo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y es incompatible con la llamada Declaración de Relaciones Amistosas de la Asamblea General que la Corte Internacional de Justicia ha citado repetidamente como representativa del derecho internacional. También es un golpe mortal a los Acuerdos de Minsk respaldados por el Consejo de Seguridad.

Los principios de la Carta de la ONU no están a la carta. No se pueden aplicar selectivamente. Los Estados miembros las han aceptado todas y deben aplicarlas todas. También me preocupa la perversión del concepto de mantenimiento de la paz. Estoy orgulloso de los logros de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en las que tantos cascos azules han sacrificado sus vidas para proteger a los civiles. Cuando las tropas de un país ingresan al territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales. No son pacificadores en absoluto.

Las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, respaldan plenamente la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Continuamos apoyando al pueblo de Ucrania a través de nuestras operaciones humanitarias y esfuerzos de derechos humanos.

En este momento crítico, pido un alto el fuego inmediato y el restablecimiento del estado de derecho. Necesitamos moderación y razón. Necesitamos la desescalada ahora. Insto a todos a que se abstengan de acciones y declaraciones que llevarían esta peligrosa situación al límite. Ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones. Debemos unirnos y enfrentar este desafío juntos por la paz y para salvar al pueblo de Ucrania y más allá del flagelo de la guerra.

Estoy totalmente comprometido con todos los esfuerzos para resolver esta crisis sin más derramamiento de sangre.

Repito lo que he dicho varias veces: mis buenos oficios están disponibles y no cejaremos en la búsqueda de una solución pacífica. Las Naciones Unidas y todo el sistema internacional están siendo probados y debemos pasar esta prueba. Gracias.

Pregunta: Sr. Secretario General. El Parlamento ruso autorizó hoy la acción fuera del país por parte de los militares. No parece que nada de lo que alguien diga o cualquier esfuerzo diplomático vaya a evitar una escalada y futuras invasiones en Ucrania. Ha apelado antes. Así que muchas otras personas. ¿Qué más se puede hacer para detener realmente este nuevo derramamiento de sangre en Europa?

SG: Como dije, ya es hora de desescalar. Ya es hora de volver al diálogo y la negociación. Creo que la crisis actual será al final terriblemente perjudicial tanto para Ucrania como para la Federación Rusa.

P: Sr. Secretario General. El presidente ruso declaró que las acciones que está llevando a cabo Kiev contra Donetsk y Lugansk son literalmente un genocidio. ¿Compartes esta evaluación? Y una segunda pregunta, por favor: algunos exfuncionarios ucranianos mencionaron la posibilidad de que una misión de mantenimiento de la paz de la ONU se despliegue en la zona. ¿Qué opina de eso? Gracias.

SG: El genocidio es un delito que está claramente definido y cuya aplicación debe hacerse de conformidad con el derecho internacional. No creo que sea el caso. Si es cierto. Hubo un momento en el que Ucrania ha pedido una fuerza de paz de la ONU en las regiones de Donetsk y Luhansk. En su momento, la Federación Rusa aceptó la idea de una fuerza de mantenimiento de la paz, pero limitada a la protección de los monitores de la OSCE, y no hubo acuerdo en el Consejo de Seguridad tratando de hacer coincidir las dos posiciones y por eso nunca fue posible. aprobar en el Consejo de Seguridad una misión de mantenimiento de la paz. Muchas gracias.