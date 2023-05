República Dominicana propone en la UNESCO enfrentar desafíos del agua y la inteligencia artificial

La embajadora alterna de la República Dominicana ante la UNESCO, Ada Hernández.

La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), propuso abordar con urgencia dos grandes problemáticas mundiales: el agua y la Inteligencia Artificial.

La sugerencia de la República Dominicana fue hecha durante la 216 Sesión del Consejo Ejecutivo.

En nombre del embajador, Andrés L. Mateo, la embajadora alterna Ada Hernández, pronunció el discurso de la República Dominicana, donde el país participa en su calidad de Estado Miembro del citado órgano.

Al tomar la palabra, la delegada permanente adjunta, destacó que, “el agua, un recurso vital que nos enfrenta a serios desafíos, reclama nuestra atención y acción inmediata”.

Resaltó que, “leyendo los informes de las distintas agencias especializadas, no podemos evitar experimentar angustia. Los pronósticos de los expertos son desalentadores y nos llaman a actuar sin demora; por ejemplo, saber que para el año 2050 la población urbana mundial que sufrirá escasez de agua pudiera involucrar a más de 2 mil millones y que ya en la actualidad 2 mil millones de personas, no disponen de agua potable, y más de 4,200 millones no tienen saneamiento básico, es altamente preocupante”.

En lo que respecta a la inteligencia artificial, la funcionaria expresó que, “la abordaremos desde la óptica del desafío que nos está presentando frente a la inteligencia humana”.

“Vemos como cada día las herramientas de la inteligencia artificial avanzan más y más, nos seducen, cautivan e hipnotizan. Si bien es cierto que estos avances están ayudando a resolver los grandes problemas de la humanidad en prácticamente todas sus áreas, no es menos cierto que estamos asistiendo a un empobrecimiento acelerado de la inteligencia natural”, sostuvo.

Producto de las redes sociales, nos estamos conformando como única fuente de información con “noticias” mayormente vacías, poco comprobadas y analizadas.

A seguidas, recordó que, “el conocimiento y la experiencia se acumulaban lentamente, mediante la asistencia a clases regulares, con profesores que estimulaban la curiosidad y la lectura de textos. Al graduarnos de bachillerato ya habíamos leído no menos de 60 libros, escuchado y estudiado buena música, visitado museos, leído periódicos con editoriales de alta calidad, entre otros. Contrario al cerebro humano, de acuerdo a estudios recientes, ha reducido su capacidad de atención en un 30% en dos décadas, apenas llega a los ocho segundos, lo cual es el nivel de atención de los peces Carpín (Goldfish)”.

La diplomática dominicana, sustentó que, “de continuar por este derrotero el pensamiento humano se desintegrará en el gran vacío intelectual de las redes sociales, y los llamados medios de comunicación”.

“Estas problemáticas, distinguidos y apreciados miembros de la UNESCO, nos deberían quitar el sueño a todos”, concluyó.

Al referirse al papel de la UNESCO, la República Dominicana valoró que la organización está trabajando arduamente y de manera estrecha para avanzar en la gestión y posibles soluciones en ambos temas, promoviendo el diálogo y la cooperación entre los diferentes sectores, pero la crisis está llegando a niveles tan alarmantes que amerita tomar medidas más drásticas, sobre todo en la formulación y ejecución de políticas y programas a nivel mundial que involucren los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales.

El país solicitó al resto de los Estados Miembros, trabajar juntos en la búsqueda de respuestas y soluciones reales que contribuyan a construir un futuro más sostenible y justo para todos, “de lo contrario las películas de ciencia ficción sobre eventos apocalípticos se quedarán cortas en comparación con la realidad que viviremos”.