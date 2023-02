República Dominicana celebra hoy los 179 años de su independencia

La República Dominicana celebra este lunes 27 de febrero, la fiesta de la Independencia Nacional, la primera gran efemérides patria del país.

Al conmemorarse los 179 años, se recuerda a los patriotas dominicanos liderados por Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros jóvenes revolucionarios e idealistas, proclamaron la separación de Haití, que desde el año 1822 gobernaba por completo la isla La Española.

Ese día de 1844, después de años de organización y preparación política y militar llevada a cabo por el movimiento revolucionario dominicano La Trinitaria, creada por Juan Pablo Duarte, el joven patriota Ramón Matías Mella disparó el emblemático trabucazo que selló para siempre la suerte de la naciente República Dominicana.

Los días 27 de febrero el presidente de la República Dominicana, por mandato y atribución constitucional, rinde cuentas al país sobre el último año de su ejercicio, mediante un discurso pronunciado desde el Salón de la Asamblea Nacional.

El presidente Luis Abinader pronunciará por tercera ocasión el discurso de rendición de cuentas sobre su administración de gobierno.

Tradicionalmente, asimismo, se celebran diversos actos en la ciudad capital y en todo el país para honrar a los Padres de la Patria.

La Trinitaria

La Trinitaria fue creada por Duarte en el año 1838 y fueron sus integrantes originales Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Félix María Ruiz, Felipe Alfau, Jacinto de La Concha, José María Serra y Pedro Alejandrino Pina.

Al trabucazo, disparado por Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844, siguió una intensa lucha de los revolucionarios dominicanos hasta derrocar al gobierno haitiano y obligar a sus tropas a marcharse de la parte oriental de la isla.

El juramento de los Trinitarios

“En nombre de la Santísima y Augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente; juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una República libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si lo hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo”