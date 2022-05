Representante de la provincia Duarte gana concurso Miss Acacia 2022

Gabriela Then Agramonte, representante de la provincia Duarte, se convirtió en la Reina Teen Acacia 2022, del concurso nacional de belleza Miss Acacia, celebrado en el teatro de la Universidad Dominico Americano, de la ciudad de Santo Domingo.

De 16 años, con seguridad en sus palabras, ojos vivaces, amplia sonrisa y cabellera negra, Gabriela Then, impresionó a los jurados y público con su participación, inteligencia, entonación, dicción y fluidez en el micrófono al presentarse y responder la pregunta realizada por uno de los calificadores de la noche de coronación del Miss Acacia 2022.

En los próximos meses, la nueva reina de Duarte estará recibiendo más entrenamientos de parte de la organización del Miss Acacia, con el fin de continuar con su proyección en otros escenarios y certámenes nacionales o internacionales.

Gabriela Then Agramonte.

Su participación contó con el apoyo del Ayuntamiento de San Francisco, Ezequiel Guzmán Designe, Rosanna María Mercado e inicialmente Nelcy Agramonte, Alberto Vázquez y Óptica Issa.

Gabriela Then es la primogénita del matrimonio del reconocido locutor José Manuel Then y de la periodista Nayadira Agramonte, actual secretaria general de la seccional Duarte del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Su hermana menor, Manuela Then, también ostenta una corona nacional