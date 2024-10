Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los detenidos en el Centro Vacacional de Haina que este jueves “alzaron la voz” y “movieron algunas puertas” del lugar en protesta a su situación finalmente fueron repatriados, entre ellos 564 haitianos, informó el director de Migración, Lee Ballester.

“No hubo ningún incidente, no hubo ningún hecho lamentable, no hubo ningún motín y nosotros les agradecemos no llevarse de las redes sociales”, declaró Ballester.

Precisó que no se trató de ningún motín, esa entidad logró repatriar 564 haitianos y repitió que "no hubo ningún incidente".

Una nota de prensa de la Dirección General de Migración (DGM) informó que alrededor de las 2:00 de la tarde se registró una protesta de haitianos retenidos por indocumentados que en poco tiempo "fue controlada” tras ordenarse un refuerzo de la seguridad del lugar.

"La puesta en alerta motivó el apoyo de personal militar adicional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como medida preventiva y de disuasión para evitar males mayores. Las medidas de seguridad eran necesarias para disuadir a los retenidos y evitar que sus ruidosos reclamos crearan una situación compleja", afirmó la institución en su primer comunicado.