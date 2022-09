Rector del Intec afirma alianzas Universidad-Estado-Empresa elevarán competitividad del país

El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Julio Sánchez Maríñez, afirmó que el establecimiento de alianzas “íntimas” entre las universidades, el Estado y el sector empresarial es la fórmula para elevar la competitividad del país.

Al dictar la conferencia “Educación superior e Innovación: la academia como un aliado de la empresa en un contexto de alta competitividad”, durante el evento HUB Cámara Santo Domingo 2022, que organiza la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, dijo que Si no se sigue el esquema de la triple hélice de Academia -Estado y Empresa, el país no tendrá una educación superior de calidad y las empresas no van a contar con el talento humano capacitado que requieren.

Durante la ponencia puntualizó que “mientras más competitivos se hacen nuestros talentos, más atractivo es nuestro país”, al tiempo de señalar que República Dominicana es el tercer país de América Latina con peor evaluación de la fuerza laboral adecuadamente educada.

En el encuentro, Sánchez Maríñez anunció que en miras a mejorar el panorama actual, Intec, la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes – (MICM), visitaron Penn State University, en Estados Unidos, para poner en marcha un proyecto de “Learning Factory” en que los estudiantes, al momento de realizar su proyecto de fin de grado o tesis, se reunirán con las empresas y generarán proyectos que respondan a las necesidades de la industria nacional.

Sánchez Maríñez explicó que desde hace más de 50 años Penn State University implementa el learning factory y cada empresa realiza un aporte aproximado de 3 mil dólares para que los estudiantes adquieran materiales y otros gastos necesarios para desarrollar el proyecto.

Durante la presentación, a que asistió Manuel Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y Antonio Ramos, vicepresidente de esa entidad, dijo que, para contribuir con el posicionamiento competitivo del país, Intec trabaja de la mano con los sectores productivos para vincular formación, creatividad, investigación e innovación.

Precisó que, para su estrategia institucional 2023-2027, la universidad se propone realizar investigación bifronte, académica y aplicada, inspirada en su uso práctico e imbuir el currículo de investigación aplicada y vinculante con la industria, así como desarrollar proyectos e iniciativas relevantes junto al sector productivo y gubernamental.

Para evidenciar los aportes del Intec a la competitividad, el rector destacó que la universidad formalizó una alianza para impulsar la economía naranja junto al Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; inauguró el Centro de Capacitación e Investigación del Plástico con la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico y firmó un acuerdo con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), para buscar solución a la problemática que representa el sargazo que llega a las costas del territorio nacional.

Señaló que en conjunto con la minera Barrick, Intec trabaja en la creación de doctorados industriales, en los que un investigador es parte o se ubica dentro de una empresa y desarrolla su doctorado en la búsqueda de la solución a una problemática específica de la organización, con el apoyo de un asesor de la empresa y de un asesor académico.

Adelantó además que las acciones a futuro de la universidad incluyen la creación de un laboratorio en economía experimental, en que se realizarán análisis de la economía del comportamiento y que sería capaz de hacer estudios aplicados en términos de economía y psicología del consumo, para analizar fenómenos sociales y dar servicios a sectores comerciales