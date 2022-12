Reconocido rechaza postulación del gobierno dominicano al Consejo de DDHH de la ONU

Activistas de Reconoci.do

El movimiento Reconocido rechazó la postulación del gobierno dominicano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026.

“El gobierno dominicano y los DDHH: ¿Luz en la calle y oscuridad en la casa?”, se titula el documento de Reconocido, con motivo del Día de los Derechos Humanos.

La organización dijo que el país atraviesa una situación de violación de los derechos humanos, que afecta sobre todo a las personas dominicanas de ascendencia haitiana y a las personas inmigrantes haitianas, lo que a su juicio derriba los argumentos del gobierno en su postulación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado de casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de dominicanos de ascendencia haitiana, que han sido detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos de identidad", argumentó.

Agregó que hay informes de deportaciones de niños no acompañados y de mujeres sin sus hijos, incluyendo la denuncia por parte de UNICEF de la expulsión de 1,800 niños no acompañados durante el año 2022”, agregan en la declaración.

Expresó que la política de deportaciones masivas del gobierno de Luis Abinader viola los derechos humanos, a la luz de los tratados internacionales firmados por la República Dominicana.

También denunció supuestos asesinatos de personas inmigrantes durante allanamientos ilegales de viviendas, efectuados sin orden judicial por parte de la Dirección General de Migración o durante las detenciones.

“A nueve años de la sentencia inconstitucional y racista 168-13, las personas dominicanas de ascendencia haitiana siguen siendo discriminadas y miles de ellas siguen sin poder recuperar su ciudadanía", indicó.

Para Reconocido, en la República Dominicana existe una especie de apartheid debido a que hay personas dominicanas que no tienen derechos políticos, no pueden votar ni ser elegidos, no pueden tener propiedades a su nombre, no pueden tener un empleo formal o estudiar en la universidad".

Recordó que el Estado dominicano ni siquiera firmó el pacto sobre migrantes de la ONU, debido a la presión de grupos de extrema derecha que influyen en el gobierno actual, como lo hacían en el anterior.

El Movimiento Reconocido exhortó al gobierno dominicano a detener las violaciones a los derechos humanos, y llamó a los gobiernos integrantes de la ONU a condicionar su voto favorable a la candidatura dominicana a que haya progresos significativos en materia de derechos humanos