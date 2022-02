RD alerta en la ONU: "Todos perderíamos, no importa si somos grandes o pequeños”

El embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, llamó a Rusia y a Ucrania, y a todos los involucrados en el conflicto que marca una crisis con efectos planetarios, a "no cruzar la línea de contacto para evitar un conflicto mayor" que, de producirse, alertó, "todos perderíamos, no importa si somos grandes o pequeños”, porque “en un escenario de violencia y actos de fuerza no habría un vencedor".