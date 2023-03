Quedó para el viernes medida de coerción contra imputados caso Calamar

Se recesó para el próximo viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en caso Calamar de corrupción administrativa, según decisión de la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Scarlet Romero.

La decisión fue adoptada luego de alrededor de diez horas en las que los representantes del Ministerio Público dieron lectura al 95% del expediente de solicitud de la medida contra los enjuiciables, entre ellos el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del PLD en las elecciones del año 2020, Gonzalo Castillo.

También están imputados los exministros José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Donald Guerrero (Hacienda), entre otros empresarios y funcionarios del Gobierno del expresidente Danilo Medina.

Gonzalo Castillo y Donald Guerrero llegaron a la audiencia compartiendo las esposas y salieron de ella de la misma forma.

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los involucrados en el caso y que sea declarado complejo.

El expediente acusatorio contiene más de tres mil páginas donde se detalla cómo supuestamente los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa totalizan más de 19 mil millones.

También están implicados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros.

"Más que sobre abundantes"

El procurador fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ( PEPCA), Melbin Romero, detalló que el esquema de lectura fue distinto a lo habitual y se combinó la presentación de los hechos con la fundamentación de la participación de los imputados y la presentación de pruebas.

Recordó que el escrito de acusación contiene más de 1,660 pruebas y testimonios de 64 testigos, con lo que el órgano persecutor ofrece elementos "más que sobre abundantes".

Al ser cuestionado por periodistas sobre el hecho de que en el expediente se menciona a personas que no están detenidas, el fiscal respondió: "el Ministerio Público decidió presentar de los que tienen pruebas irrefutables de su participación con los hechos".

La jueza Kenya Scarlet Romero recesó la audiencia para el próximo viernes a las 9:00 de la mañana y no antes argumentando que la señalada en este proceso Ana Linda Fernández recibirá el día de mañana tratamiento de diálisis.

Peledeístas infiltrados

En horas de la tarde, simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana se infiltraron en el Palacio de Justicia de Ciudad, los cuales fueron descubiertos cuando uno de ellos vociferó: "¡Gonzalo, me voy a crucificar si no te dan tu libertad! ¡Para lante presidente!".

Tras esta acción, los miembros de la seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y agentes de la Policía Nacional se acercaron a investigar a las personas no identificadas y le solicitaron salir del lugar.

Los apresamientos y allanamientos de las residencias de los imputados en este proceso se produjeron la noche del sábado 18 de marzo y dos días después la PEPCA depositó de manera formal la solicitud de medida de coerción.

Los mencionados en este caso son acusados de cometer asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros delitos.

Además de las personas físicas implicadas, también lo están las razones sociales Ángel Lockward & Asociados S.R.L., Rediux Consulting, S.R.L., BXT Dominicana, S.R.L., Axionova Group, S.R.L. y Prominex Multiservicios, S.R.L