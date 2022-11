Qué hacer antes, durante y después un Sismo

En caso de riesgo, si no es posible salir, agáchese y colóquese debajo de un escritorio, mesa u otro objeto, cubriéndose la cabeza con los dos brazos. En caso contrario localice un lugar seguro.

No abandone la instalación o su hogar durante el movimiento de tierra, espere que pase.

No utilice los ascensores ni escaleras, durante el movimiento de tierra.

Una vez terminado el sismo, salga de la estructura, siguiendo las instrucciones de la Brigada de Alarma y Evacuación. No grite, no corra y no empuje.