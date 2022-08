Prisión preventiva de dos meses para conductor atropelló hijo de periodista Miriam Cruz

El juez del Tribunal Especial de Tránsito de los Juzgados de Paz, Nelson de la Rosa, dictó dos meses de prisión preventiva contra Eduardo Enrique Guzmán Valdez, el hombre que conducía el carro que atropelló al joven de 16 años de edad, Imanol Manuel Mercado Cruz, quien falleció en el accidente.

La decisión relacionada al accidente ocurrido en la autopista Duarte/avenida Monumental, a la entrada de la ciudad de Santiago de los Caballeros, fue en consonancia con la solicitud del Ministerio Público en torno al caso.

Guzmán Valdez deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, según han informado los abogados querellantes.

La madre del menor fallecido, la periodista Miriam Cruz García, en un mensaje en su cuenta de Facebook, dijo que perdona al imputado y que más que cárcel, espera que este caso sirva de reflexión para evitar que otras madres sufran una situación similar.

“Hoy más que cárcel, quiero ejemplo. Que se realicen campañas para que otra madre no pase por el profundo dolor que hoy me embarga. Yo lo perdono para que él sea ejemplo de cómo no se puede actuar en la sociedad”, escribió Cruz García.

El adolescente Imanol Mercado Cruz era un joven prospecto del béisbol, que era evaluado por varios equipos de las Grandes Ligas, con miras a una posible firma