Primera imagen a todo color del telescopio ‘James Webb’

La primera imagen del telescopio James Webb, el mayor que se haya lanzado jamás al espacio, fue revelada este lunes en un evento en la Casa Blanca en el que participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La fotografía muestra "un grano de arena sobre la punta de un dedo con el brazo sostenido", según la analogía que hizo el director de la NASA, Bill Nelson, quien se refirió al espacio fotografiado como "una pequeña porción del universo".

En la imagen aparece un área del espacio llamada SMACS 0723, donde enormes cúmulos de estrellas funcionan como una lupa debido a su enorme fuerza gravitacional, amplificando la luz de galaxias pasadas.

Es uno de los lugares más estudiados por el telescopio Hubble, aunque la fotografía revelada hoy tiene una resolución y nivel de detalle nunca antes vistos debido a la complejidad del Webb, que servirá entre otras cosas para sustituir al Hubble.

"Estas imágenes le recordarán al mundo (...) que no hay nada más allá de la capacidad de los estadounidenses", dijo Biden durante su discurso previo a la presentación de la fotografía.

El James Webb es operado en conjunto por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El evento de hoy ha servido para ofrecer una muestra de lo que a partir de mañana se convertirá en una sucesión de revelaciones, a medida que las agencias espaciales lancen, una a una, las primeras imágenes para uso científico del telescopio.

The James Webb Space Telescope is a collaboration between @NASA, @ESA & @CSA_ASC. The @SpaceTelescope Science Institute is the science & mission operations center for Webb.

Tune in tomorrow at 10:30 am ET (14:30 UTC) as we continue to #UnfoldTheUniverse! https://t.co/GBtitBUMoR pic.twitter.com/Qg8Q54l5Yv

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022