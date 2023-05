Precios alquileres de vivienda en Florida afecta a miles de dominicanos

Algunas familias comparten ahora la casa con hijos que ya se habían independizado debido a la situación en los precios de los alquileres.

El incremento en los precios de alquileres de vivienda en la Florida es motivo de gran preocupación para dominicanos de bajos ingresos que no cuentan en EEUU con un techo propio, muchos de los cuales, a raíz de la pandemia, han tenido que cambiar su estilo de vida impactados por la inflación generalizada.

En Hialeah, por ejemplo, el costo del alquiler de un apartamento de una sola habitación casi se compara con uno de dos habitaciones y un baño, lo que muchos dominicanos califican a los propietarios de “abusivos”.

Los dueños de viviendas indican, por su parte, que han debido subir el costo de los apartamentos de renta "ya que los seguros están por las nubes y además los materiales de construcción y reparación también son parte de la escalada alcista en los precios”.

El Condado de Miami Dade y otros cuentan, sin embargo, con planes de asistencia para renta de viviendas para personas de bajos ingresos. Los interesados deben cumplir con ciertas regulaciones para la aprobación de esa asistencia para renta, reglas que todo aplicante debe cumplir para aspirar a ella.

Otro factor que cabe señalar es que, luego de la pandemia, muchos ciudadanos optaron por su relocalización en otras áreas, incluidos dominicanos que llegaron desde Nueva York también huyendo un poco de la crisis inmobiliaria y los altos costos en la Gran Manzana.

Caso de “Yomaira”

“Yomaira” es el nombre ficticio de una dominicana que tenía rentando un apartamento, que comparte con su esposo y sus cuatro hijos en Miramar.

“Tenía casi 5 años viviendo en esta comunidad y de un día a otro el propietario me dijo que necesitaba conversar conmigo. Ni me imaginaba que escucharía de sus labios: casi en medio de una pandemia me dijo que, debido a la situación económica y el alto costo de la vida, tendría que subirme la renta. Lo que no me dijo este propietario de la vivienda es que el costo se duplicaría a la suma que pagaba”.

“Esto no solo representó para mí un verdadero dolor de cabeza, en buen dominicano. Tuve que prepararme para irme a otro lugar, mirar escuelas para mis hijos, buscar apartamento a velocidad y, además, contemplar gastos inesperados de una mudanza. Es bochornoso como los dueños de propiedades están abusando de los inquilinos en la Florida, ante las mismas narices de las autoridades que no hacen nada sobre esto”, se quejó amargamente.

Ahora “Yomaira” vive en otra comunidad, en el Condado de Broward, aunque sin la misma comodidad anterior; debió relocalizarse en un apartamento con sus hijos y esposo sin perder de vista algún día adquirir una vivienda propia para mejor bienestar familiar.

Así como “Yomaira”, miles de hispanos en la Florida, han tenido que dejar sus viviendas para irse a otros lugares donde la renta es más barata debido a los altos costos de los alquileres en la Florida