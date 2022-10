Por qué Danilo dijo: “yo le entregué la presidencia a Hipólito Mejía sin habérmela ganado”

Este lunes, el expresidente Danilo Medina afirmó que es un demócrata “a carta cabal” que sabe perder, y que ha aceptado su derrota cuando le ha tocado.

En tal sentido, mencionó la ocasión en que fue derrotado por Hipólito Mejía en las elecciones del 2000.

Sobre el hecho, dijo: “Yo sé perder. Yo soy un demócrata a carta cabal. Yo le entregué la presidencia al presidente Hipólito Mejía sin habérmela ganado. Acepté que perdí, sin que haya perdido”.

En esa ocasión, desistió de acudir a una segunda vuelta frente a Hipólito, quien había obtenido el 49,9% de los votos, doblando a sus dos adversarios: Danilo y Joaquín Balaguer.

Entonces se conoció la versión de que el líder reformista Joaquín Balaguer rechazó apoyar de nuevo al PLD contra el PRD. "No mi sombrero dos veces", habría sido la expresión del expresidente Balaguer ante el pedido de una comisión del PLD que le visitó en su casa de la avenida Máximo Gómez.

Al Danilo retirarse, automáticamente, Hipólito ganó el proceso y se convirtió en el presidente de la República para el período 2000-2004.

El actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también recordó que perdió las primarias frente a Leonel Fernández.

“Y perdí una primaria del doctor Leonel Fernández y la acepté. Me retiré un poco, pero acepté mi derrota. No me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido. Entonces, yo he sabido perder y también he sabido ganar”, comentó.

Finalizó diciendo que “cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Y eso lo tiene que entender todo el mundo”.

De igual manera, aconsejó a los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD que, si pierden, no lo vean como una derrota, sino como acumulación del trabajo político.

“Pero mi consejo a los que pierdan es que en política nada se pierde. El trabajo político se acumula”, dijo.

Consulta Ciudadana del PLD

El PLD se prepara para realizar este domingo una Consulta Ciudadana con la que determinará cual de los seis aspirantes a la candidatura presidencial de esa organización política cuenta con el mayor nivel de simpatía de la ciudadanía.

Los aspirantes son Margarita Cedeño, Abel Martínez, Luis de León, Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito y Karen Ricardo.