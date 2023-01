Policía de Orlando apela a comunidad para hallar a dominicana desaparecida

Como un aliciente en medio de la tristeza y la angustia, la comunidad dominicana en Florida comparte en sus cuentas de las redes sociales el post del Departamento de la Policía de Orlando que apela a la ayuda de la población para dar con el paradero de Runny Leidy Medina Pacheco, desaparecida en día de Navidad en la turística ciudad y condado de Orange.

MISSING: 40 y/o Runy Leidy Medina-Pacheco. Last seen in the the 6200 block of Curry Ford Rd (Cadence Crossing Apts) on 12/25/22 at approx. 10 PM, wearing blue jeans, black t-shirt. She's 5'5" and 150 lbs with blonde hair, brown eyes. Contact OPD at 321-235-5300 with any info. pic.twitter.com/mEIOQ3N372

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 4, 2023