Piedra Blanca, de la estafa del siglo y otros objetos

Pese a que el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, debió recibir, para su propio desarrollo, cuantiosos beneficios provenientes de las acciones del Estado en Falconbridge Dominicana (Falcondo) y de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar), la centralización del Estado, en manos del gobierno pasado y sus ministros, forzó a que el municipio común cabecera, Bonao, se apropiara, ilegalmente, de casi la totalidad de dichos recursos, amparado en la carencia de un régimen de consecuencia que castigara las violaciones a las leyes.

Toda la vorágine empezó cuando el expresidente Joaquín Balaguer, mediante el Decreto 152-94, de fecha 9 de mayo de 1994, cedió a los municipios de la provincia Monseñor Nouel: Piedra Blanca, Maimón y Bonao, los beneficios generados por las 285,982 acciones de la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) colocadas en la empresa minera Falcondo. La finalidad del decreto perseguía que los recursos pasaran a formar parte de un fondo de inversión para programas de desarrollo económico y social de las citadas municipalidades de la provincia en cuestión.

Previo al Decreto 152-94, tanto las organizaciones comunitarias como instituciones provinciales y municipales habían iniciado protestas reclamando a la Falconbridge Dominicana el 5% de los beneficios de la explotación del ferroníquel, con el objetivo de ser usados en el mejoramiento de las condiciones de vida y del medio ambiente, específicamente el deterioro de la producción agrícola y la calidad del entorno como consecuencia de la contaminación ambiental producida por las operaciones de Falcondo, así como también la falta de acciones preventivas de esta empresa para proteger la ecología. Todo esto motivó, desde la década de 1970, una lucha ininterrumpida de las organizaciones comunitarias de la provincia Monseñor Nouel, exigiendo medidas preventivas de la empresa de marras para proteger la ecología.

Pero como la empresa minera no accedió al reclamo del 5%, el Dr. Balaguer, acosado por las fuertes presiones del movimiento social y su interés reeleccionista, dispuso que las 285,982acciones del Estado en la multinacional minera fueran distribuidas a los municipios de la Provincia Monseñor Nouel, Piedra Blanca, Maimón y Bonao, bajo el entendido de que los beneficios generados contribuyeran tanto al mejoramiento del medio ambiente como al bienestar económico-social de las comunidades.

Para la administración de los recursos emanados de las acciones del Estadoen Falcondo, el doctor Balaguer creó y nombró una Comisión por Decreto (Artículo 2, Decreto No. 152-94)de la cual se valieron, en sus respectivos mandatos, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Posteriormente, para la gestión de dichos recursos, Fernández creó y nombró una Comisión Ejecutiva(Artículo 2, Decreto No. 527-06) en el seno del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel. A la misma le dio continuidad el expresidente Danilo Medina.

Sin embargo, los mencionados aparatos administrativos creados, Comisión por Decreto y Comisión Ejecutiva, adolecían de mecanismos gerenciales y falta de procedimientos que promovieran el máximo de participación social en la toma de decisiones locales, permitiendo así que dichas comisiones decidieran la política de inversión pública y de desembolso al margen de una estrategia integral de desarrollo y de concertación social, violando la presente Leyes No. 507-05 yNo. 91-05 en cuanto a la distribución proporcionalde los beneficios, producto de las actividades mineras tanto en la provincia Monseñor Nouel como en la provincia Sánchez Ramírez.

Desde el 26 de noviembre de 1994 se realizaron talleres con la participación de las autoridades provinciales y municipales, dirigentes comunitarios y de la sociedad civil, con la finalidad de identificar y priorizar las necesidades comunitarias, y al mismo tiempo decidir y orientar la inversión de los recursos otorgados, en principio, mediante el Decreto No. 152-94. Pero como la organización del Estado Dominicano descansa sobre la base de la centralización, es decir: la capital de la República (léase el Palacio Nacional) regentea las provincias y los municipios común cabeceras de provincias regentean las demás municipalidades, el municipio cabecera, Bonao, pasó automáticamente a imponer sus decisiones sobre los demás municipios de la provincia Monseñor Nouel: Piedra Blanca y Maimón.

Mediante la Ley No. 507-05, el Congreso de la República, controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de ese entonces, derogó el Decreto 152-94, y otros dos sucesivos de carácter puramente administrativo, el No. 473-96 y el No. 915-03. Dicha Ley extendió los beneficios a las provincias de La Vega y Sánchez Ramírez.

No obstante,en cuanto a la administración de los fondos, la Ley No. 507-05 contempla que los recursos que generan las acciones "deberán ser administrados por el Consejo para el Desarrollo de la provincial Monseñor Nouel; el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (La Vega) y el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (Sánchez Ramírez) de acuerdo a la proporcionalidad establecida. Es decir: con relación a la proporcionalidad, dicha Ley establece en su Art. 1 lo siguiente: "El setenta (70%) de las acciones será destinado a la provincial Monseñor Nouel; el veinte (20%) a la provincial La Vega, y el diez por ciento (10%) a la provincia Sánchez Ramírez. Además, el Art. 2 estipula lo siguiente: "Del setenta por ciento (70%) que corresponde a la provincia Monseñor Nouel, el treinta y cinco por ciento (35%) se destinará para el municipio cabecera de esta, o sea, Bonao, y el otro treinta y cinco por ciento (35%) se dividirá en partes iguales para los municipios restantes de dicha provincia". O sea: para Piedra Blanca y Maimón un 17.5% cada uno.

En ese mismo orden, respecto a los Fondos Mineros de la provincia Sánchez Ramírez (Fomisar), el Artículo 4, Ley No. 91-05, contempla el 10% para proyectos de desarrollo destinados a la provincia Monseñor Nouel: Piedra Blanca, Maimón y Bonao. De igual manera, la administración de dichos recursos estaría a cargo del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel.

Obviamente, las citadas leyes no contemplan, en modo alguno, la autonomía administrativa de los beneficios. Tal como la concebimos, ésta descansa sobre la base de que los agentes locales deben ser los que implementen sus propias políticas de desarrolloen favor de sus respectivas municipalidades, contribuyendo así a generar un nuevo modelo de democracia participativa, la cual conlleva no solo el derecho al voto, sino también el derecho a la ejecución del presupuesto local bajo el poder decisoriode las comunidades.

Bien visto el punto, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouelquedó establecido, contradictoriamente, como el Consejo para el Desarrollo de la Provincia de Bonao. Es decir: el municipio de Bonao se abrogó el derecho de administrar los recursos de las demás municipalidades: Piedra Blanca y Maimón. Algo contraproducente, sobre todo, si se piensa que Bonao no tiene, tal como lo tienen Piedra Blanca y Maimón, un consejo municipal de desarrollo, el cual debe ser la base que constituya, en paridad o igualdad numérica, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel.

LA ESTAFA DEL SIGLO

En los trabajos de investigación social realizados por quien subscribe, Luis Ernesto Mejíay Germán Cabreja, rebelamos que el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel de entonces, manejó más de mil 300 millones de pesos (1, 300,000)desde su formación en el 2006 hasta el cese de sus funciones. De ese monto, correspondían a Piedra Blanca y Maimón más de 600 millones de pesos. Pero resulta que al municipio de Piedra Blanca se le dispuso de menos del 50% de esos recursos, y a Maimón alrededor de un 75%, pues desde Bonao, tal como venimos exponiendo, centralizaron el manejo de los fondos mineros, manipulando su distribución en detrimento del desarrollo de las demás municipalidades.

¿CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL CUANDO ENTRÓ EN VIGENCIA, DESDE EL 2006, EL MANEJO DE LOS FONDOS MINEROS?

A continuación presentamos un resumen sobre la situación de los fondos mineros manejado por el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel. La propuesta con la cual buscamos crear una nueva etapa en la administración de los fondos mineros municipales fue publicada el 23 de enero del 2022, en el diario digital Acento.com.do, sección editorial, bajo el título: Carta abierta al Dr. Ceara Hatton, de la descentralización y otros objetos.

En el año 2011, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel entregó su Memoria Institucional 2007-2011, presentando un estado financiero en el cual indicaba que recibieron los siguientes recursos:

En tal sentido, dado que la Ley 507-05 establece una proporción de un 50%al municipio de Bonao, un 25%al municipio de Piedra Blanca y un 25%al municipio de Maimón, la distribución debió realizarse de la siguiente forma:

¿Cómo el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel distribuyó esos recursos? Violando la Ley No. 507-05, perjudicó, estafó, grandemente al municipio de Piedra Blanca, al cual dejó de entregarle más de 190 millones de pesos, y al municipio de Maimón un monto superior a los 60 millones de pesos.

Para muestra, veamos un ejemplo: el gasto de OBRAS EJECUTADAS 2007-2011, donde se invirtió el 74.34% de los recursos obtenidos hasta ese momento. Observemos los detalles del siguiente cuadro.

INVERSIÓN EN OBRAS PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL CON RECURSOS DE LOS FONDOS MINEROS 2007-2011

FUENTE: Memoria Institucional Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel, período 2007-2011, páginas 74, 75,76 y 109.

RECURSOS GASTADOS EN OBRAS Y PENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE PIEDRA BLANCA Y MAIMÓN PERÍODO 2007-2011

EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, LE DESCONTÓ A PIEDRA BLANCA Y MAIMÓN MÁS DE 100 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR Y AMUEBLAR SU EDIFICIO, COMPRAR SUS VEHÍCULOS Y EDIFICAR OBRAS “PROVINCIALES” EN BONAO, PAGO DE SU NÓMINA Y LA CONSTRUCCION DE LA UASD.

De los recursos pendientes el“Consejo para el Desarrollo de la Provincia de Bonao”, como bien debió llamarse, contradictoriamente, utilizó más de 28 millones de pesos de los municipios de Piedra Blanca y Maimón para la construcción y mobiliarios del edificio que lo aloja, la compra de vehículos para su uso, y varias obras “provinciales”, en detrimento de estos municipios, como detallamos a continuación.

De esta cantidad los Consejos de Piedra Blanca y Maimón pagaron RD$28, 303,817.34.

Otras de las violaciones y abuso que cometió el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouelcontra los municipios de Piedra Blanca y Maimón, fue el descuento de un 50%que le hacía a estas dos comunidades para el pago de los salarios de los empleados de Bonao. O sea, que los consejos de Piedra Blanca y Maimónpagaban el 100%de sus nóminas más el 50%de la nómina de Bonao. Desde el 2006 hasta julio del 2020 estimamos que el Consejo le había descontado a los municipios de Maimón y Piedra alrededor de 10 millones de pesos.

DEL CASO DE LOS 143 MILLONES QUE PAGÓ EL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CURCE-UASD (APARENTEMENTE DICHA CONSTRUCCIÓN SE PAGO DOS VECES)

El Consejo Provincial para el Desarrollo de Monseñor Nouel tiene registrado en su Memoria Institucional 2007-2011, página 75, los desembolsos de RD$140, 000,000.00 a la empresa DICOCISA, S.A., como avance para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Curce-UASD) y RD$2, 716,064.35 al ingeniero San Agustín por concepto de Informes para supervisión de dicha obra, para la cual el gobierno central ya tenía los fondos presupuestados, razón por la que no debió intervenir el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel.

Sin embargo, el 3 de mayo del 2011, el Ing. Luis W. Sifres, Director General de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mediante la comunicación número 8870, informó a la Licda. Leída Pérez, directora del Curce-UASD, que: “Las partidas de fondos pagados por la OISOE para el referido centro corresponden a fondos consignados en los respetivos presupuestos nacionales”,y que ellos como responsables de la obra no utilizaron nunca esos recursos de lo que habla el Consejo Provincial.

De estos casi 143 millones de pesos, le fueron descontados al municipio de Piedra Blanca,y a Maimón el 50%,es decir, más de 35 millonesa cada uno.

Lo interesante del caso es que hasta la fecha no se sabe dónde está ese dinero. No obstante, ninguna de las autoridades del actual consejo provincial,ni de los consejos municipales de Piedra Blanca y Maimón, más sus autoridades municipales y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han realizado una demanda legal con relación a esta problemática.

RESUMEN DE LOS MÁS DE 100 MILLONES

DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS MINEROS DE SÁNCHEZ RAMÍREZ (FOMISAR) AL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL.

A partir del año 2016, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel comenzó a recibir recursos provenientes de los beneficios generados por la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí, cuyas extracciones la realiza la empresa Barrick Pueblo Viejo.

Desde diciembre del 2015 hasta julio del 2020, el Ministerio de Energía y Minas entregó a los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (FOMISAR) los siguientes montos:

De estos recursos correspondía un 10% a la provincia Monseñor Nouel, por mandato de la Ley 91-05, y debió distribuirse de la siguiente manera.

¿CUÁNTOS LE ENTREGÓ EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL DE ESTOS RECURSOS A PIEDRA BLANCA Y A MAIMÓN DESDE EL 2016 A JULIO 2020?

RESUMEN RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGAR A LOS MUNICIPIOS DE PIEDRA BLANCA Y MAIMÓN POR PARTE CONSEJO DESARROLLO MONSEÑOR NOUEL 2006-JULIO 2020

FUENTES: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, Fomisar y Consejo Monsseñor Nouel

LA AUDITORÍA QUE EL FORO MINERO DE PIEDRA BLANCA SOLICITÓ A LA CÁMARA DE CUENTAS POR EL MAL MANEJO Y LOS ABUSOS DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

El 7 de diciembre del 2018, mediante el acto No. D-77, el Foro Minero de Piedra Blancasolicitó a la Cámara de Cuentas (CC) una auditoría al Consejo Provincial para el Desarrollo de Monseñor Nouel por incurrir en violación a la Ley No. 507-05 en cuanto al manejo inadecuado de los recursos de los Fondos mineros que recibía.

Después de unas series de gestiones, dicha auditoría fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 31 de mayo del 2019, y se comenzó a ejecutar el 5 de agosto del mismo año. El presidente de la Cámara de Cuentas, Lic. Hugo Álvarez, nos informó de la misma mediante la comunicación 013880/2019 del 3 de agosto del 2019.

A continuación presentamos un resumen de los puntos más relevantes de la auditoria.

RESUMEN AUDITORÍA CORDE 2015

Por concepto de los fondos mineros recibido de Falcondo, entregados y no entregados por CORDE a los Consejos de Mons. Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez.

PERÍODO 2004-2014

RECURSOS RETIRADO ILEGAL Y DIRECTAMENTE DE CORDE POR FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DURANTE PERÍODO 2005-2007

RECURSOS RETIRADO ILEGAL Y DIRECTAMENTE DE CORDE POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL DURANTE EL PERÍODO 2004-2007

RECURSOS DE LOS FONDOS MINEROS MUNICIPALES NO ENTREGADO POR CORDE EN VIOLACIÓN A LA LEY 507-05 DURANTE EL PERÍODO 2004-2007

OPINIÓN LEGAL DE LA CÁMARA DE CUENTAS

Se observaron debilidades en los procesos de contrataciones públicas y la

operatividad del Sistema de Control, en consecuencia se requiere ponderar sobres las faltas de los artículos 47,48, 49 Y 54 de la Ley 10-04.

FALTAS PRINCIPALES SEÑALADAS EN LA AUDITORÍA

OPINIÓN LEGAL CÁMARA DE CUENTAS SOBRE EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Se evidencia, en la Investigación Especial realizada al Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel, durante el período del 1 de enero del 2005 al 30 de abril del 2020, que los funcionarios principales de la entidad, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron como corresponde las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos, de conformidad con las disposiciones de los artículos 47,48,49 y 54 de la Ley No. 10-04.

OPINIÓN CÁMARA DE CUENTAS SOBRE EL CONSEJO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

El Consejo de Piedra Blanca, no posee un listado actualizado de montos invertidos y que faltan por invertir en obras, tampoco posee un levantamiento de las obras ejecutadas ni de las necesidades de su comunidad, a fin de identificar las obras prioritarias y atender a la demanda de esta, en base a los recursos que se le otorga y que le corresponde.

VER AUDITORÍA COMPLETA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

Auditoria CORDE

En conclusión, visto todos los acontecimientos señalados, corresponde a las autoridades actuales dar seguimiento al caso. En la parte gubernamental le toca al Ministerio de Energía y Minas, y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y en lo local a la Gobernación Provincial y los alcaldes municipales de la provincia Monseñor Nouel.

Las nuevas autoridades provinciales ya tienen más de un año ejerciendo, y en vez de tomar decisiones al respeto han optado por cerrar las operaciones del Consejo que administra los fondos mineros, en franca violación a las leyes, afectando el desarrollo de sus municipios.

Hay asuntos penales a los cuales se requiere dar seguimiento, pues la Cámara de Cuentas envió las auditorías realizadas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Dado que el presidente de la República, Lic. Luis Abinader, está enfatizando la transparencia y cero corrupción en su gestión, el momento es propicio para ejecutar las acciones que correspondan y no constituirse en cómplice por omisión de las malas acciones de las gestiones pasadas