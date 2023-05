Persio: Gobiernos deben ser aliados del periodismo de investigación en vez de perseguirlo

Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios afirmó este domingo que los gobiernos deberían incentivar, facilitándole informaciones, los trabajos de investigación como los que hacen las periodistas Nuria Piera, Alicia Ortega y Julissa Céspedes.

Persio Maldonado Sánchez aseguró que la idea de interceptar las conversaciones telefónicas de Nuria, cuyo trabajo todo el mundo lo sabes que, es una periodista de investigación que revela datos, la mayoría de las informaciones que maneja se la hacen llegar, y es posible que el Estado, el poder, ande detrás de la fuente que la veterana comunicadora pudiera tener.

Maldonado Sánchez criticó que los gobiernos creen que se cuidan cuando protegen a quienes hacen lo malo, y no son aliados de los que ponen al descubierto a las personas que incurren en esas inconductas.

Recordó que los periodistas no dañan los gobiernos, y quienes sí dañan las gestiones son los que están cerca del poder.

El presidente y director del periódico El Nuevo Diario reveló que, cuando le ha tocado conversar con presidentes, les dice que, más que de la prensa, de quienes deben cuidarse es de los que tienen cerca, porque son los que dañan los gobiernos.

“Esa es la verdad, no hay otra verdad, y los gobiernos no saben ser aliados, si yo fuera gobierno andaría dándole papeles a Nuria, es más, incentivaría a Nuria, Alicia Ortega y a Julissa Céspedes a que me investiguen la gente, incentivaría eso”, insistió el veterano periodista.

Maldonado Sánchez sostuvo que, “si un gobierno quiere terminar bien, tiene que ser aliado de ese tipo de periodismo, en vez de andar persiguiéndolo y molestándolo”.

El ejecutivo de medios criticó que en el ambiente democrático dominicano hay una hipersensibilidad de la clase política que no quiere que la prensa lo toque, dentro de los cuales hay funcionarios que ponen de manifiesto esas inconductas e intolerancias.

Atribuyó esas actitudes a roces que han tenido recientemente periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión, con políticos y algunos funcionarios que han reaccionado con intolerancia ante preguntas y cuestionamientos que le han formulado esos profesionales de la comunicación.

“Y, cuando un gobierno fija una posición muy firme de aliado a la prensa, todo eso se limita, porque la gente sabe dónde se equivoca, lo que pasa es que las personas no ven tan claro por dónde se anda”, lamentó.

Criticó que los gobiernos democráticos le tengan miedo a la prensa, pese a ser los más usuarios, porque cuando están en campaña andan buscando a los medios, pero cuando se requieren para que respondan temas que tienen que ver con ellos, entonces no están disponibles.

“No hay mejor aliado, cuando tu quiere hacerlo bien, que la prensa, pero no una prensa adocenada, comprada, y que solo diga cosa buena de ti, la buena es la que te pega el pico, la que hace la crítica con objetividad”, subrayó.

Lucha por la libertad nunca termina

Para el director del periódico El Nuevo Diario, la lucha por la libertad nunca termina y siempre hay que estar atentos a las amenazas del poder por controlarla.

“Pero la lucha por la libertad no termina nunca, siempre hay que estar atentos, porque siempre hay amenazas, y el poder siempre intenta controlar, bien puede ser el Estado, los gobiernos en particular, los sectores económicos, hay gente, incluso, que pincha teléfonos y da servicios a determinados grupos que pagan por recibir conversaciones telefónicas”, deploró Persio Maldonado.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios agregó que pinchar teléfonos para escuchas de conversaciones es una práctica que tiene mucho tiempo en la República Dominicana.

“Y, además, yo creo que surge un grupo nuevo, el de los negocios ilícitos, que es bastante peligroso tanto aquí como en cualquier parte del mundo”, alertó.

Persio Maldonado Sánchez fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos