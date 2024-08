Estados Unidos fue el vencedor en el medallero, al cabo de 19 días de competiciones que tuvieron en la capital francesa un decorado de lujo, gracias a sus monumentos más icónicos como la Torre Eiffel, los Inválidos y los jardines de Versalles.

El pebetero, un anillo de siete metros de diámetro que desde la inauguración del 26 de julio ardía en el jardín de las Tullerías, en pleno de centro de París, se extinguió cuando el nadador Léon Marchand, héroe francés de estos Juegos con sus cuatro medallas de oro, se llevó la llama olímpica en una pequeña lámpara dorada.

La llama se dirige al Estadio de Francia, al norte de París, donde cerca de 70.000 espectadores abarrotaron las gradas para ver llenarse su pista de miles de atletas olímpicos ondeando las banderas de las 205 delegaciones, y presumiendo, los mejores, de las medallas conquistadas.

La ceremonia estuvo desde el inicio sembrada de grandes clásicos de la canción francesa: en las Tullerías, Zaho de Sagazan interpretó "Sous le ciel de Paris", que Edith Piaf e Yves Montand hicieron célebre.

Y en el estadio se montó un gigantesco karaoke con los temas "Emmenez-moi", de Charles Aznavour, y "Les Champs Elysées" de Joe Dassin, que arrancó unas palmas al mandatario Emmanuel Macron, quien preside la ceremonia junto al jefe del COI, Thomas Bach. Luego fue el turno de otros clásicos, siempre en modo karaoke: "Freed from desire", y el inmortal "We are the champions" de Queen.

Toque 'hollywoodiense'

A la espera de las intervenciones estelares del rapero estadounidense Snoop Dogg y el actor Tom Cruise como guiño a Los Ángeles-2028, el Estadio de Francia fue escenario de una sobrecogedora secuencia: una distopía futurista en la que "el viajero dorado", interpretado por el breakdancer francés Arthur Cadre, baja de los cielos y redescubre unas Olimpíadas entre tanto desaparecidas, al igual que en su momento hizo el barón Pierre de Coubertin en el siglo XIX.

El personaje, todo luz, oro y movimiento, encarna la libertad, y flanqueado de una reproducción de la Victoria de Samotracia, una de las esculturas griegas más famosas del museo del Louvre, tiene el cometido de restablecer el ideal olímpico, simbolizado en la recomposición de los cinco anillos imaginados por Coubertin.

Todo ello al tiempo que el 'performer' Alain Roche acomete la proeza de interpretar en un piano suspendido y en vertical el himno de Apolo, redescubierto en las ruinas de Delfos e interpretado en el congreso que en 1894 decidió en París el restablecimiento de las Olimpíadas.

Con unas dos horas y media de duración, ceremonia será más breve que la de apertura el 26 de julio, que duró cuatro y fue única en la historia del olimpismo al desarrollarse no en un estadio, sino a lo largo del Sena y con los atletas desfilando a bordo de 85 embarcaciones.

Los atletas celebran durante el espectáculo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France, en Saint-Denis, en las afueras de París, el 11 de agosto de 2024. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)

Últimas medallas

El último día de los Juegos tuvo momentos estelares en lo deportivo. La selección femenina de básquet de Estados Unidos se impuso a las francesas por un ajustado 67-66, para sumar ocho coronas olímpicas consecutivas.

Con esta hazaña, Estados Unidos acaba los Juegos Olímpicos de París como líder del medallero, empatado a 40 oros con China.

El Team USA, no obstante, tiene más medallas de plata que China (44 por 27), y más preseas en total, 126 a 91. Tercero acabó Japón, con 45 medallas en total (20-12-13).

Por la mañana, la neerlandesa Sifan Hassan causó sensación en el maratón femenino, que por primera vez clausuró el atletismo de unos Juegos.

La atleta, que venía de colgarse dos bronces, en 5.000 y 10.000 metros en la pista del Estadio de Francia, acabó la mítica distancia de 42,195 km con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos.

Un crono que le valió un nuevo récord olímpico y el honor de recibir su medalla en la ceremonia de clausura, arropada por los miles de deportistas de las delegaciones participantes y un público más que entregado.

Leyendas vivas

Las competencias arrancaron el 24 de julio, y desde entonces varias estrellas hicieron historia.

El luchador cubano Mijaín López ganó su quinto oro consecutivo en la misma disciplina, una hazaña jamás vista, y la nadadora estadounidense Katie Ledecky conquistó dos oros -800 metros y 1.500-, y ya es con nueve la mujer más laureada en Juegos Olímpicos, junto a la gimnasta soviética Larissa Latynina.

Otro nadador, el francés Marchand, hizo delirar a la hinchada local con sus cuatro oros; la gimnasta Simone Biles se repuso del bloqueo mental de Tokio y recuperó su trono en París con otros tres oros, entre ellos el del concurso individual; y en la pista de atletismo brilló el garrochista sueco Armand Duplantis, que batió de nuevo el récord mundial con un vuelo de 6,25 metros.

Los artistas participan durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France, en Saint-Denis, en las afueras de París, el 11 de agosto de 2024. (Foto de JUNG Yeon-je / AFP)

Éxito de público

Varias de las pruebas disputadas en París tuvieron un decorado extraordinario: la Torre Eiffel frente a la cancha de voley-playa, el Palacio de Versalles en las pruebas de hípica, el obelisco de la Plaza de la Concordia acompañando el BMX, sin olvidar las olas de Tahití, donde el surfista brasileño Gabriel Medina protagonizó una de las imágenes más icónicas de estos Juegos, levitando sobre las aguas, brazo en alto.

El Sena fue otro de los grandes protagonistas. Pese a los 1.400 millones de euros gastados en limpiar el río, la organización tuvo sudores fríos a diario y se vio obligada a anular varios entrenamientos y postergar un día el triatlón masculino, aunque todas las competencias previstas, incluyendo la natación en aguas abiertas, se pudieron celebrar.

París-2024 fue también un éxito de público, pese a los elevados precios: se vendieron más de 9,5 millones de entradas, muy por encima del anterior récord de Atlanta-1996, cuando se despacharon 8,3 millones. (Álvaro VILLALOBOS)