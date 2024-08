Your browser doesn’t support HTML5 audio

Francisco Álvarez Valdez (Pancho), abogado y miembro de Participación Ciudadana, consideró que a la Constitución de la República debe colocarse un mínimo de 10 candados para que no se toque el tema del mandato constitucional, y que se mantenga el artículo 124 como se aprobó en el 2015, de una sola reelección y que nunca más se pueda postular quien ostente la Presidencia de la República.

Dijo respaldar la posición del presidente de la República, Luis Abinader, de aprobar como cláusula pétrea en la Constitución que no volvamos a tocar nuevamente la cuestión de la reelección. Se declaró enemigo de la reelección, pero consideró prudente la propuesta del presidente Abinader.

Explicó que los artículos transitorios habría que analizarlos, pero debe quedar claro que a partir de esa modificación ni Luis Abinader ni Danilo Medina jamás podrán postularse a la presidencia de la República.

Sobre la independencia del Ministerio Público dijo estar de acuerdo, pero recomendó trabajar más la idea de un perfil del candidato o candidata que presente el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura para designar al Procurador General de la República.

Sostuvo que el PRG debe ser inamovible, porque eso ayuda a la independencia en las actuaciones del jefe o jefa del Ministerio Público, debe tener un perfil profesional y no pertenecer a ningún partido político, y la forma de la designación es la más adecuada, porque “tiene toda la lógica del mundo y no tendría sentido que no sea el presidente quien lo proponga”.

Valoró la propuesta de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, pero aclaró que ese modelo que propone el presidente no es el mejor, porque las coloca el mismo día. Entiende que es mejor mantener separadas las elecciones, pero no por dos meses, sino por dos años.

Recomendó aprovechar para eliminar la posibilidad de la selección de parlamentarios al Parlacen, que es inservible, y no aporta nada a la institucionalidad del país, sino que ese organismo sirve como un refugio para proteger políticos.

Sobre la reducción de legisladores opinó que eso podría tener problemas políticos para el PRM y el presidente, porque desde ya se conoce que hay diputados y senadores que están opuestos contra esa propuesta. Dijo que es un poco más ambicioso que el presidente en ese sentido y que lo correcto sería eliminar el Senado y que tengamos una sola cámara legislativa.

Francisco Alvarez Valdez fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días en AcentoTV.