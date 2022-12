Padre Rogelio considera lucha de Senén y el CMD afecta a los más pobres

El padre Rogelio Cruz hizo un llamado al Colegio Médico Dominicano para que cambie su método de lucha ante las Administradoras de Riesgos de Salud.

“Senén Caba y yo somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo; yo lo quiero muchísimo, pero realmente en los momentos actuales los que están padeciendo la situación de las huelgas, de las protestas son los más pobres”, sostuvo el sacerdote.

“No es verdad que un pobre tiene seis mil pesos, o tiene ocho mil pesos para pagar una consulta privada o lo que sea”, remarcó.

De igual manera, el padre Rogelio afirmó que su llamado no es a que desistan de su lucha: “lo que yo pido a Senén, mi amigo, es que, en lugar de tirar todos los médicos a la calle en una huelga, como lo están haciendo a nivel nacional, es que sea por sectores, de forma tal que no se descuide la atención en los centros médicos que son esenciales como los hospitales, policlínicas, entre otros, que ofrecen normalmente el servicio", exhortó.

“Yo creo que la lucha de los médicos es justa; pero, por otro lado, es injusto la situación a la cual están sometiendo a toda la población, sobre todo a los más pobres. Esta lucha es la causa de la lucha de Senén, es la causa de todos nosotros aseveró el religioso. "¿Qué queremos? ¡Un mejor país!”, exclamó.

“Repito y reitero, no descuidar a los más pobres en el sentido de la salud, por lo tanto, lo que pido a Senén y los demás médicos es que no descuiden a los pobres, a los marginados, a los que no tienen recursos para ir a un médico a una consulta privada”, afirmó el padre Rogelio.

Dentro de sus métodos de lucha, los galenos han suspendido los servicios de ARS específicas y motivado marchas a nivel nacional exigiendo la eliminación de las ARS y las AFP.

Desde hace unos dos meses el CMD ha estado exigiendo tarifas unificadas e indexadas, entre muchas otras reivindicaciones, con paros en todo el país, tanto en el sector público como privado, sin incluir las emergencias ni los pacientes críticos.

Sobre el conflicto se han pronunciado diversos sectores, lamentando que no se visualiza una solución.

Con respecto a la situación, en la cual también ha estado involucrada la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), cuyo presidente, Rafael Mena, ha reconocido falta de confianza en el diálogo convocado por el Gobierno con los médicos y las ARS, para buscar una salida que implique que los primeros acepten los seguros médicos y que el paciente no tenga que pagar el costo de las consultas de sus bolsillos