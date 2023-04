Padre de Chantal: "Me traicionó y me la mató"

El padre de la comunicadora Chantal Jiménez, asesinada a tiros este Sábado Santo por su expareja, dijo que no pensaba que Jensy Graciano Cepeda le quitaría la vida a su hija y era “muy querido” por la familia.

Entre lágrimas, Roque Jiménez contó que la orden de alejamiento contra Jensy Graciano fue porque disparó a su hija anteriormente.

“Él fue al apartamento, le tiró un tiro y ella se tiró de la guagua y se mandó, y al otro día el estaba preso y yo estaba con el en el destacamento, le dije vamos a dejar eso así, que le pondrán un orden de alejamiento y ya ustedes uno al otro no se van a buscar; porque eso fue lo que el y yo quedamos y hago la diligencia que lo suelten, porque le es querido en la familia, peor no pensé que el me haría eso a mí, matar a mi muchacha, lo que mas quiero en este mundo”, dijo

Jiménez expresó que el hombre lo traicionó, porque dijo que se iba a su casa y que no estaba detrás de su hija. “Se fue por detrás y la mató”.

Dijo que su hija lo llamó para que la fuera a buscar cuando saliera del trabajo.

“No tengo palabras”, dijo, tras indicar que esta destrozado porque su hija era “mi vida entera”.

Chantal Jiménez Vargas, de 25 años, fue asesinada a tiros este Sábado Santo, por Jensy Graciano de 35 años, quien habría violado una orden de alejamiento que la comunicadora había interpuesto en su contra.

El hecho ocurrió en el parqueo de una residencia, en el sector Los Prados del Distrito Nacional