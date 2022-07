Pacheco dice se puede tener el código penal en 30 días después del 16 de agosto

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que se está a punto de lograr la aprobación del Código Penal y que en 30 días a partir del 16 de agosto "podemos tenerlo".

Al participar en el programa de televisión Encuentro Extra que se difunde los sábados de 7:00 am a 8:00 am, por Color Visión, con la conducción y producción del periodista Cristhian Jiménez, Pacheco dijo que son dos aspectos los que impiden la aprobacion del código y que toda la sociedad debe ponerse de acuerdo para encontrar una salida.

“Yo pienso que toda la sociedad dominicana, que toda la clase política, que la sociedad civil y todos debemos ponernos de acuerdo y encontrar una salida que nos permita la aprobación como merece el pueblo dominicano; yo drìa que podemos tenerlo en 30 días a partir del 16 de agosto, yo llamo a la sociedad, yo los invito, vamos a sentarnos en la Cámara, la ley de extinción de dominio era más difícil”, manifestó

Asimismo, Pacheco indicó que la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio ha sido una de las tareas más retadoras y que a pesar de las posiciones que se habían fijado en el Senado de la República, asumió su tarea cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados.

“Yo no había manejado un proyecto más difícil que ese, y mira que he lidiado con muchas situaciones difíciles”, expresó