Representantes de más de una decena de organizaciones reclamaron este miércoles la necesidad de la reestructuración de la propuesta de Código Penal aprobada en el Senado, en una manifestación celebrada ante el edificio de oficinas gubernamentales Presidente Profesor Juan Bosch Gaviño, ubicado frente al Palacio Nacional.

Silvia Soto, coordinadora de Coalición Ciudadana Cambiemos, pidió por un código penal moderno diciendo: “No es posible que en el siglo 21 no se pueda decir discriminación por orientación sexual.”

Silvia Soto, coordinadora de la Coalición ciudadana Cambiemos

Juanjo Cid afirmó: “Se les eliminaron 5 protecciones a los de la comunidad LGBTQ+. Si no ven las injusticias, vamos para la calle. Ellos no se han dado cuenta de que nos han unido a nosotros, a las mujeres, a los homosexuales.”

Natalia Mármol y Stanley dieron inicio a la manifestación exclamando: “Nosotros no estamos mendigando derechos.”

Mary Fernández, madre de 5 hijos y abuela de 9, declaró: “Las tres causales son un derecho fundamental. Según el Artículo 39, todos somos iguales. Eso no es un código moderno, eso es un código más atrasado del que tenemos.”

Además, hizo un llamado a cumplir la palabra del PRM en campaña de aprobar las tres causales.

La joven Nicole Pichardo dijo: “Nos han robado el futuro. No vamos a descansar hasta que nos den un código penal que nos represente a nosotros, una República Dominicana actual.”

Benita Cordero afirmó: “Las campesinas no nos cansamos de reclamar derechos. Hasta que no seamos ciudadanas de derechos plenos, no queremos seguir teniendo mujeres sin todos los derechos. No queremos estar en la casa. Espero que cuando se apruebe ese código yo me sienta representada.”

“¿Cómo es posible que yo para un hijo de mi propio padre?” dijo una de las protestantes.

Los protestantes sostuvieron carteles que leían, además del nombre de sus organizaciones, frases como “Apoyaremos un código penal para RD, pero no uno que apoye la discriminación”, “PRM, no somos pendejos”, “un código penal donde la corrupción pública no caduque”.

Ciudadana reclamando por sus derechos

Además, vociferaban: “Código penal contra la impunidad, tres causales en el código penal, no más violencia contra las mujeres, no más violencia contra la niñez. A las autoridades les quedan dos caminos: unirse al pueblo o a los asesinos.”

Fragmento de la primera proclama oficial de la manifestación:

Hoy, frente a este Palacio Nacional, como dominicanas y dominicanos, venimos a demandar del presidente Abinader. Le recordamos el compromiso que usted asumió. Queremos un código penal que incluya las tres causales, porque sin ellas la vida y la salud de las mujeres corre peligro.

Por eso le decimos, presidente Abinader, usted lidera su partido y su congreso. Por eso hoy le decimos que usted será el responsable. Por eso hoy demandamos que cumpla su compromiso. Por eso hoy venimos a demandar un mejor código penal. Nos manifestamos y nos seguiremos manifestando, rechazando su código de la impunidad. El pueblo unido jamás será vencido.