En un llamado al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, diversas organizaciones dominicanas demandaron el cese inmediato de las persecuciones, discurso de odio, allanamientos ilegales, acoso, deportaciones masivas y abusos basados en "perfilamiento racial" en todo el país.

A través de una nota remitida a los medios, las entidades firmantes, entre ellas la Articulación Nacional Campesina y la Coordinadora Popular Nacional, realizaron la petición a raíz de la desaparición de Rafelito de la Rosa, hijo de Juanita Benigno Martínez, un dominicano con necesidades especiales, el 19 de marzo de 2024.

El documento recoge las declaraciones de la madre del joven desaparecido Juanita Benigno Martínez, quien indicó que su desaparición se debió, fundamentalmente, al color de su piel.

"Él es color negro. Y dice una señora que pasó migración ese día martes 19 de marzo, que pasó una guagua de migración", expresó su madre en un audiovisual.

Las organizaciones indicaron que Benigno Martínez y otros ciudadanos sospechan que Rafelito de la Rosa pudo haber sido deportado a Haití durante un operativo de Migración. Pese a las visitas a las oficinas de Migración y Aduana, la familia no ha obtenido información sobre su paradero.

En ese orden, demandan que se investigue este caso y se respeten los derechos humanos de todas las personas negras en República Dominicana.

El comunicado también denuncia un video de TikTok en el que se observa a lo que definen como "grupos fascistas" llamando a "cazar haitianos a través de accidentes de tránsito".

Las organizaciones señalaron que este hecho, junto con el supuesto incremento de accidentes de motocicletas que transportaban personas negras, demanda una profunda investigación.

"Ciudadano Presidente, Ciudadana Procuradora General de la República, llamamos a investigar todas éstas denuncias y se aplique la ley y el respeto a la Constitución de la República", concluyen las organizaciones.

Las organizaciones que firmaron la declaración son:

Acción Afro-Dominicana

Articulación Nacional Campesina

Coordinadora Popular Nacional

La Ruda Colectiva

Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA)

Solidaridad Dominicana con Haití

Reconoci.do

Proyecto Cultural Brujx Cimarronx

Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó”

Militancia Revolucionaria Socialista (MRS)

Cañeros Organizados

Grupo de Jóvenes Santiago

Transcripción del audiovisual

“Señor Luis Abinader, se me perdió un niño anormal el 19 de marzo. Yo estaba en la parcela arrancando un chin de habichuelas. Yo me llevé mi bebé de 38 años. Yo me lo llevé por no dejarlo en la casa, porque él dependía de mí. Él no sabía pedirle cinco pesos a nadie. Yo era la que sabía de mí. Ni sabía ir a ninguna casa ajena a decir yo tengo hambre. Era a mí que me lloraba hambre, me enseñaba la barriga, porque no habla bien.

Él es color negro. Y dice una señora que pasó migración ese día martes 19 de marzo, que pasó una guagua de migración.

Yo no sé, porque ¨ya nosotros estamos cansados aquí en la República Dominicana y nosotros no lo encontramos. Nosotros hemos hecho de todo y no lo encontramos.

Señor Presidente, tengan piedad de mí, que yo estoy acabada. Yo no duermo porque ese era mi compañero aquí en la casa. Yo no puedo dormir. Yo no sé dónde está mi hijo. Ese era mi compañero. Si yo tenía que levantarme a medianoche y de una vez se levantaba de su habitación atrás de mí.

Yo me estoy cayendo muerta. Yo no sé lo que voy a hacer. Mire y a ver si hablan con las autoridades de Haití a ver si me pueden conseguir mi muchacho otra vez porque ya yo estoy que no sé lo que voy a hacer. Yo no puedo dormir, no puedo comer esperando. Y no sé.

Ese era un niño que ese era mi compañero. Si yo tenía que levantarme a medianoche ese era mi compañero. Porque él de una vez se movía conmigo para afuera. Y hoy yo me siento que yo no puedo salir de la casa.

Yo estoy amarrada sin soga porque yo no sé dónde me tienen mi muchacho. Mi bebé, porque él tiene 38 años. Pero para mí es un bebé. Para mí es un bebé, un bebé de un mes.

Tiene 38, pero para mí es un bebé de un mes. Porque yo él dependía de mí. Y yo vivía trabajando para darle su comida. Para que no me sufriera. Mire, no sabe pedir cinco pesos.

Yo sé que donde quiera que tienen ese muchacho es pasando trabajo que él está. Yo no puedo comer porque cómo. Si yo sé que está pasando el trabajo y si es en Haití más, que no hay mucha defensa. Porque aquí yo siembro guineo, siembro plátano. No le faltaba su comida. Pero yo sé que para allá está pasando demasiado trabajo.

Yo no sé cómo va a ser que yo me voy a hacer si yo no hallo mi muchacho. Porque me lo han negado por todas las partes. Yo ha hecho de todo y yo no sé. No me han dado ninguna razón buena. Yo no tengo ninguna respuesta. No sé nada de nada. Yo estoy en el aire. Yo no puedo dormir, no puedo comer. Y yo no sé cómo me voy a hacer.”