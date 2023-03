Operación Calamar: así se aprovechó Donald Guerrero de los juegos de azar, según la PEPCA

Exministro de Hacienda, Donald Guerrero Foto: © Edgar Hernández Fecha:07/03/2018

Donald Guerrero habría hecho uso de una estructura no gubernamental a través del Ministerio de

Hacienda se realizaban procesos ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho Ministerio, durante el periodo 2016-2020, que servía a los intereses del entonces ministro, hoy investigado, y que que consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad de lo contrario serían cerrados por Hacienda.

Así lo establece la solicitud de allanamiento aprobada por la jueza Kenya Romero a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la denominada Operación Calamar, que involucra a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como otros funcionarios de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina.

Según el documento, el investigado Donald Guerrero utilizó la referida estructura compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas.

Indica que durante la gestión del exministro de Hacienda, tenía como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas. Ambos - agrega la PEPCA - recibieron las instrucciones de Donald Guerrero de efectuar cobros irregulares a distintos negocios con juegos de azar, bajo la amenaza de ser cerrados por Hacienda.

El equipo, destaca, actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Mimilo Jiménez , José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros.

El documento detalla que José Arturo Ureña introduce a la estructura de Corrupción a Frixo Messina Arvelo, el cual se encargaba del Cobro ilegal de las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas dentro Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Messina Arvelo ingresó el 4 de marzo del 2017 hasta el 8 de agosto del 2020, ostenta el cargo de Encargado de Operaciones.

La PEPCA explica que la ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, "por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero".

"El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio veintidós millones de pesos en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano", asegura la Procuraduría anticorrupción.

Sostiene que los miembros de la presunta estructura de corrupción crearon la maniobra fraudulenta para estafar al Estado dominicano y obtener montos millonarios, "todo bajo manto y protección del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien facilitaba los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal".

Así funcionaba

La PEPCA, en la solicitud de orden judicial para los allanamientos firmada por Kenya Romero, describe que producto de este denominado proyecto o programa, se detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley: La existencia del sobre premio es decir que pagan más de lo que está permitido pagar por la jugada ganada, las bancas de lotería para comprobar el sistema de sorteo rápido computarizado, las bancas de lotería que posean sin licencias y bancas de loterías con licencias pero que no estaban al día con el pago de impuesto, bancas deportivas que no están al día con el pago de los impuestos, bancas deportivas con máquinas tragamonedas, sin autorización, bancas deportivas con máquinas tragamonedas que no están al día con el pago de los impuestos, colmados y colmadones que poseen máquinas tragamonedas.

El proyecto o el programa, señala el documento, "era una especie de extorsión donde los dueños de bancas con personas como José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas".

En ese orden, asegura que tan solo José Melchor González Calderón, realizó 43 pagos de un millón de pesos, es decir, 43 millones de pesos a la supuesta estructura de corrupción.

Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernando Figueroa, recibían dos millones de pesos, al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura, apoyándola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hacían los pagos a la estructura o violentaban sus reglas.

Operación Calamar

El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.