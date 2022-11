Oficina de Derecho de Autor ya ofrece 40 servicios en línea

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) informó que a través de su plataforma los ciudadanos pueden gestionar 40 servicios en línea, desde cualquier parte del mundo.

En tal sentido, el director de la entidad, José Ruben Gonell Cosme, explicó que están trabajando para registrar todo lo que sea creativo, inventado por una persona, que no necesite tener patentes.

"Vamos a lograr que pueda registrarte desde cualquier punto del mundo, y vas a tener un certificado en un tiempo récords, que es una de las cosas que también hemos mejorado", precisó.

Al respecto, el funcionario indicó que, contrario a como se hacía anteriormente que el registro tardaba entre tres y seis meses, ahora los ciudadanos pueden tenerlo, incluso, hasta en una hora.

Entre los servicios que pueden gestionarse de manera en línea se destaca el registro de dibujos, de esculturas, cuentos, poemas, novelas, revistas, agendas, obras musicales con o sin letras, pinturas, fotografías, tesis, grabado, guiones, documentales, personajes, entre otros.

Este martes, la ONDA presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Sistema Integrado de Automatización (SIA-ONDA), dos herramientas que fueron descritas por Gonell Cosme como claves para avanzar hacia la meta de Burocracia Cero.

“El presente Plan Estratégico Institucional busca fortalecer el conocimiento de los ciudadanos dominicanos sobre el derecho de autor como un derecho humano, declarado así por nuestra Carta Magna”, manifestó.

Dijo que el Plan Estratégico Institucional posibilita a que la ONDA articule su accionar a la Agenda 20-30, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual 2020-2024.

Precisó, además, que el objetivo de estos planes es avanzar en la meta de incentivar a los creativos dominicanos “en la medida en que ampliamos desde el Estado el marco jurídico que defienda el derecho de autor”.

“Hemos estado trabajando para que todos los dueños de empresas, bares, restaurantes, discotecas, colmados, clínicas… sepan que tienen una obligación con lo que es el derecho de autor, que es un derecho que le corresponde a todo aquel que es creativo”, comentó el funcionario al ser consultado por ACENTO.

Dijo que también están trabajando con los artesanos, arquitectos, desarrolladores de software y de juegos, entre otros, que tienen derechos, y que de alguna manera u otra tienen que ser remuneradas.

“Sin autores no hay nuevas obras, sin nuevas obras no hay industrias creativas y sin industrias creativas no hay producción de nuevos bienes inmateriales al servicio de la educación, la ciencia y la cultura”, agregó