El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención encabezó una reunión con decenas de alcaldes electos y que tomarán posesión el próximo 24 del presente mes con los cuales asumirá la limpieza de las carreteras y autopistas, mediante el programa “Mi Autopista Limpia”, que auspicia el ministerio dentro de los planes de mantenimiento permanente a las vías troncales del país, y que iniciará el viernes 26 de abril.

Ascención explicó que el programa “Mi Autopista Limpia” es una alianza con los que representan la municipalidad alrededor de las principales autopistas, otras instituciones estatales y la ciudadanía, con el fin de preservar las vías y sus entornos.

Además, manifestó que, con este programa, el MOPC busca impactar de manera favorable el medio ambiente y la salud, así como promover la cultura de aseo en la vía pública, informando que cada día, brigadas de la institución levantan un promedio de unas 240 toneladas cada mes.

Añadió que el programa busca además que quienes visiten Republica Dominicana puedan disfrutar de un país organizado y limpio. “Lo que uno ve en otras sociedades con un mínimo de organización en sus principales vías, igual nosotros podamos verlo aquí”, expresó.

Sostuvo que este plan es un camino largo, porque va a implicar un cambio de conducta y, “las culturas no se cambian con programas ni acciones puntuales, sino con la implantación de un hábito de limpieza, organización y orden, donde su principal actor es el ciudadano, porque no importa las veces que se limpie o se eliminen vertederos si no se promueve la abstención de lanzar desperdicios en las vías, y tomando en cuenta que el pueblo más limpio no es el que más limpia, si no el que menos se ensucia”.

Dijo que el programa cumple la voluntad del presidente Luis Abinader, de terminar satisfactoriamente su gestión de gobierno, y que se apoya en la Ley 687-82 y sus modificaciones, que dispone se realice el mantenimiento de las autopistas y vías troncales del país.

“Con ustedes, alcaldes y directores de distritos municipales (en su mayoría electos y que aún no han asumido), la ciudadanía y las juntas de vecinos, vamos a iniciar este camino, que será largo, y que nos llenará de satisfacción en nuestra vida de servidores públicos, que podamos decir ´contribuimos en hacer una República Dominicana limpia, más organizada, y un lugar donde el que nos visite pueda salir a hablar de las bellezas naturales, del espíritu y don de gente de que estamos hechos los dominicanos, a su vez que han llegado a un país de orden y limpieza”, enfatizó.

Adelantó que a la par se realizará una campaña en los principales medios de comunicación, para intensificar la concientización ciudadana sobre los desechos en las vías.

De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz resaltó los éxitos de un programa similar en los caminos vecinales que comparte con el MOPC, por disposición del presidente Abinader.

Asistencia

A la actividad asistieron los alcaldes electos Dio Astacio, de Santo Domingo Este; Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste; Junior Santos, de Los Alcarrizos; Luis Pavolo, de Villa Altagracia; Pedro Contreras, de Piedra Blanca; Raymundo Ortiz Díaz, de San Pedro de Macorís; Miguel Ángel Valera, de Sabana Grande de Palenque; Nelson de la Rosa, de San Cristóbal, entre otros.

Asimismo, los directores distritales electos Nelson Brito, de Quita Sueño; Juan Manuel Cerón, de El Carril; Mirtha Elena Pérez, de La Guáyiga, entre otros.

De igual manera los viceministros del MOPC Luis Bastardo, de Mantenimiento Vial; Ángel Tejeda, de Planificación y Regulación Técnica; Mélito Santana, de Coordinación Regional; los directores de Gabinete y Administrativo y Financiero, Rafael Espinal y Alejandro Ramírez.

Además, los directores regionales y encargados provinciales del MOPC Pedro Herrera, de la Región Valdesia; Arcadio Rosario, de San Cristóbal; Yendy Reyes, de La Vega; Pedro Fulgencio, de San Pedro de Macorís, entre otros.