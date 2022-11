"No me mató de casualidad", denuncia exesposa de superintendente de Pensiones

Aurora Díaz, exesposa del superintendente de Pensiones Ramón Emilio Contreras Genao, publicó una serie de imágenes denunciándolo como un abusador.

“Así quedé, no me mató de casualidad. Hoy tengo miedo de volver a mi país porque esta persona sigue siendo funcionario público y con todo el poder a sus pies. Asimismo como me decía: soy un Dios”, fue el mensaje con que Díaz acompañó las fotos en las que se observa su rostro golpeado, con moretones en el ojo derecho y con marcas en la boca.

Añadió también: “hace 4 años, estas imágenes la publicaron y todo el mundo me culpó, en vez de indagar qué pasó? Hoy las público yo, ya no me avergüenzan”.

Pero también dijo que en la actualidad sigue siendo víctima de abuso psicológico por parte de Contreras Genao.

“El abuso psicológico al que me tiene Ramón Emilio Contreras Genao es más vergonzoso. ¡Ya basta! Estoy en mi país y llegué a mi casa, el hogar de mis hijos, y el mío, no tengo miedo”, añadió.

Abinader aún no sustituye o ratifica a Ramón Emilio Contreras

El 5 de octubre del 2018, el entonces presidente Danilo Medina ratificó a Ramón Emilio Contreras Genao como Superintendente de Pensiones, mediante decreto 352-18.

Y a pesar de que la designación del cargo solo tiene un período de cuatro años, el cual ya se cumplió, todavía el presidente Luis Abinader no ha dispuesto su ratificación o sustitución.