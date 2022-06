"No he tirado un tiro a nadie en este pueblo": atentado en SFM contra un hombre que acaba de salir de cárcel

Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), investigan las circunstancias en las que varias personas fueron heridas de bala, durante un ataque que ocurrió en el centro turístico Villa Ureña, ubicado en la carretera San Francisco-Villa Tapia, del sector El Mamey.

La Policía Nacional identificó este sábado a los heridos como Wilman González Paulino; Altagracia Elvira Grullón Almonte, de 35 años; Plinio Antonio Jiménez Martínez, de 24; Eury del Orbe Reyes, de 18; Mario Paredes Rodríguez, de 43, y dos adolescentes, de 16 años.

En un comunicado de prensa, la Policía confirmó lo siguiente: "Las características y el accionar con el que los atacantes cometieron el hecho, indican que se trató de una agresión cometida por encargo contra González Paulino.

Es la segunda ocasión en los últimos ocho días que desconocidos atacan a tiros a González Paulino, dijo la Policía.

Al dar detalles del incidente al medio digital Francomacorisanos, Wilman González Paulino explicó que salió hace seis meses de prisión y que desconoce el motivo detrás del atentado. “No he tirado un tiro a nadie en este pueblo y no me he metido con nadie", expresó.

En la escena fueron recolectados 46 casquillos para fusil y 21 calibre 9 milímetros.

Wilman también explicó que había sacado a su familia a comer “y dar un paseo”, y que se encontraba con menores de 15, 13, y 12 años. “Fue un acto de cobardía, aprovecharon que andaba con la familia… ”, resaltó. El ataque se produjo a las 2:00 de la madrugada de este sábado.