Negada petición de impedir a abogados del Estado su presencia en audiencia

La jueza del Sexto Juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, negó la petición de la defensa de los casos de corrupción Coral y Coral 5G que no querían permitirle a los abogados de Estado estar presente a la audiencia de este viernes.

Rivas rechazó la solicitud -tramitada bajo argumentos que no trascendieron- debido a que la audiencia fue convocada exclusivamente para conocer si se fusionan o no ambos casos y no para otros menesteres.

La magistrada alegó que ese tema de impedir a abogados del Estado su presencia se podría discutir en otra audiencia, pero que en esta "estamos debatiendo la fusión de los expedientes" y no otra cosa, aseveró.

Añadió, además, que el Ministerio Público en esta fase del proceso indica quiénes van actuar como víctima, querellante o actor civil en este proceso cuyos expedientes señalan a los imputados por el delito de corrupción administrativa por más de 4 mil millones de pesos.

Figuran como imputadas 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otras personas