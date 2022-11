Muere Jason David Frank, Tommy el ranger verde

Falleció este domingo a los 49 años el actor Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, el “ranger verde”, en la serie “Power Rangers”.

La muerte fue confirmada por su representante artístico, Brian Butler-Au, en sus redes sociales.

“Sorprendido al enterarme del fallecimiento de mi amigo y cliente. Todo el mundo tiene demonios, pero algunos peores que otros. Si conoce a personas que están deprimidas, comuníquese con ellas. Descansa tranquilo amigo”, expresó Butler-Au

Se presume que la muerte del actor se debió a suicidio.

Shocked to hear about the passing of my friend and client @jdfffn . Everyone has demons but some worse than others. If you know people that are depressed please reach out to them. Rest easy my friend #jdf pic.twitter.com/ScuMCezCEm

— Brian Butler-Au (@BrianButler_Au) November 20, 2022