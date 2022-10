Moisés Naim resalta en Banreservas los aportes de la economía naranja

El Banco de Reservas organizó una conferencia magistral del escritor Moisés Naim, quien disertó ante un grupo de artistas, ejecutivos bancarios, escritores y otros intelectuales sobre el tema “¿Qué es la economía naranja: moda pasajera u oportunidad para América Latina?”.

El expositor considera que la economía naranja es el intento de potenciar el arte, la cultura y la nobleza de la creatividad de la gente, para que las personas creativas puedan tener un éxito económico mayor en sus actividades.

Moisés Naim

Tras afirmar que en el arte y en la cultura hay una cantidad enorme de dinero involucrado, Naim explicó que en los últimos 20 años las inversiones en arte contemporáneo resultaron más rentables que las inversiones en oro, petróleo y bienes raíces.

“Yo soy partidario de que la maravillosa descentralización que nos ha traído Internet esté al servicio de identificar, promover y estimular a los creadores que tienen éxito. Que el éxito sea determinado por eso, y no por funcionarios públicos”, dijo.

Y agregó: “Lo que no quiere decir que el Estado y el sector privado no puedan jugar un rol importante en el desarrollo de la educación y el desarrollo de las técnicas, pero no quiero al gobierno ni al sector privado decidiendo quien es exitoso y quien no en el mundo del arte”.

El acto de la segunda ponencia de Naim, organizada por Banreservas como parte de su 81 aniversario, fue encabezado por Samuel Pereyra, administrador general de la entidad financiera, quien resaltó los méritos de este economista y destacado pensador y analista de la contemporaneidad.

Samuel Pereyra

“Es un privilegio compartir la valiosa experiencia de un verdadero experto a nivel mundial en el área económica, y que para orgullo de Latinoamérica es uno de los nuestros, sobre un tema tan fundamental y decisivo para el progreso sostenido de las naciones, como es la economía naranja”, dijo Pereyra.

Recordó que Moisés Naím ha sido calificado como ‘Analista original, lúcido y clarividente’, por el gran historiador mexicano Enrique Krauze. Su obra ha recibido elogios de personalidades y medios tan diversos como Francis Fukuyama; Bill Clinton; las publicaciones Foreign Affairs y Booklist; así como del expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y Anne Applebaum, entre otras personalidades.

Moisés Naim es también reconocido por su libro “El fin del poder”, “Ilícito” y “La revancha de los poderosos”. Ha desempeñado importantes funciones financieras en su país, Venezuela, tales como ministro de Fomento y Director del Banco Central, así como en instituciones tan importantes como el Banco Mundial, en la que fue director ejecutivo.

La conferencia sobre la economía naranja fue celebrada en la Oficina Isabel la Católica del Banco de Reservas, la primera sucursal de esa entidad inaugurada en 1941