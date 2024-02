Your browser doesn’t support HTML5 audio

La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito ordenó una investigación sobre la denuncia de la jueza Ana Lee Florimón, quien declaró que ella y su familia son espiadas por supuestos miembros del Ministerio Público.

La Procuradora General dejó claro que ella nunca ordenaría ni toleraría una práctica que viola los derechos de la persona, y recordó que ella fue víctima de esa práctica (durante la gestión de su antecesor Jean Alain Rodríguez).

En la misiva Germán menciona que por diferentes medios le han llegado las informaciones de que la magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes la jueza atribuye este seguimiento.

"Jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla", advierte Miriam Germán.

Explica que ha ordenado una investigación al respecto que debe reunir profundidad y equilibrio.

Agrega que, en vista de los desencuentros de la jueza Lee Florimón con dos magistrados del Ministerio Público en el curso del proceso conocido como Operación Calamar, éstos no participarán como miembros de los investigadores para no dar lugar a versiones sobre encubrimiento.

“No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez(a) luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto, aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas”, indica Miriam Germán.

El comunicado de dos páginas finaliza manifestando que espera por parte de la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia.

Precisa que de todas formas la investigación se llevará a cabo.