Ministro, senador, aerolínea y pilotos de Canadá denuncian injusticia dominicana con cocaína

El ministro de Transporte de Canadá, Omar Alghabra, advirtió que República Dominicana corre el riesgo de enviar un mensaje a todo el mundo de que mantiene “prácticas cuestionables” en su lucha contra el narcotráfico y que es un destino inseguro para cualquier piloto, según declaraciones reproducidas por el medio canadiense National Post, a propósito del apresamiento desde abril de ciudadanos de ese país involucrados en un intento de envío desde el país de un alijo de cocaína.

Según la versión periodística canadiense, las autoridades dominicanas han hecho caso omiso a un video en el que se apreciaría nítidamente al autor del delito y han optado por involucrar a pasajeros y a miembros de la tripulación, pese a que fueron ellos quienes hicieron la denuncia inmediatamente después de haber hallado la droga oculta en un compartimiento del avión charter que trasladaba a unos inversionistas.

Además del ministro canadiense de Transporte, el reporte de National Post da cuenta de que el CEO de la aerolínea Pivot Airlines, Eric Edmondson, y el senador David Wells están pidiendo que se suspenda el acuerdo bilateral de transporte aéreo con el Gobierno dominicano "hasta que los canadienses sean liberados".

Una traducción no oficial del reportaje de National Post titulado "Video aclara inocencia de tripulación aérea canadiense detenida, pero la policía dominicana lo ignora, dice el director ejecutivo" de la aerolínea Pivot.:

Un video de seguridad de un aeropuerto de República Dominicana muestra a alguien no relacionado con la tripulación de un vuelo canadiense escondiendo bolsas de cocaína en el avión, evidencia crucial que las autoridades dominicanas han ignorado durante meses mientras los canadienses languidecen detenidos, dijo el jueves el director ejecutivo de la aerolínea.

Los empleados de Pivot Airlines descubrieron el contrabando escondido en el avión y lo informaron a la policía, solo para luego ser encarcelados como posibles sospechosos. Ellos y sus pasajeros han estado tras las rejas o bajo arresto domiciliario efectivo en la nación caribeña desde abril.

Diferentes videos capturaron imágenes de un individuo escondiendo el alijo en un compartimento del avión en medio de la noche y otros muestran que los empleados estuvieron en su hotel todo el tiempo, dijo el CEO de Pivot, Eric Edmondson. Las imágenes, nunca antes publicadas, son una prueba concluyente de su inocencia, argumentó Edmondson.

“La parte verdaderamente inquietante es que tenían esto desde el primer día”, dijo. “Tanto la policía como los fiscales tenían esos videos desde el día del incidente y optaron por ignorarlos y mirar en la dirección del equipo aeronáutico, lo cual es astronómicamente incorrecto”.

Por este asunto, el Gobierno federal de Canadá ha criticado con fuerza a la República Dominicana por su trato a los canadienses, en tanto que Edmondson y el senador conservador David Wells están pidiendo a Ottawa que suspenda su acuerdo bilateral de transporte aéreo con el Gobierno dominicano hasta que los canadienses sean liberados, diciendo que las palabras duras son apreciadas, pero no suficientes.

“Tiene que haber una acción fuerte y en este momento no hay acción”, dijo el senador Wells.

Canadá es la segunda fuente más grande de turistas hacia República Dominicana con alrededor de un millón de personas que viajaban allí cada año antes de la pandemia, y detener ahora los vuelos canadienses tendría un impacto, advirtió el senador.

La portavoz de Transport Canada, Sau Sau Liu, dijo a su vez que el Gobierno no tiene planes de suspender su acuerdo de transporte aéreo con la República Dominicana. Su responsabilidad es ocuparse de las actividades comerciales de las aerolíneas lo que es “independiente de las situaciones consulares”, declaró.

El CEO de Pivot Alghabra hizo sus comentarios en el Senado la semana pasada en respuesta a una pregunta del senador Wells, quien subrayó que “este es un asunto extremadamente urgente” y que “si este problema no se aborda debidamente y se evita el envío de un fuerte mensaje, no solo a Canadá sino al mundo, de que la República Dominicana tiene prácticas cuestionables y que podría no ser seguro para otras tripulaciones aterrizar en la República Dominicana”, no se obtendrá resultado.

El Gobierno dijo anteriormente que ha tratado repetidamente la difícil situación de la tripulación de Pivot con las autoridades dominicanas, incluso durante una reunión a principios de este año entre el primer ministro, Justin Trudeau, y el presidente dominicano, Luis Abinader.

Por ahora se ha evitado llegar a criticar abierta y públicamente al país caribeño y Alghabra reveló que también planteó sus preocupaciones al embajador dominicano en Canadá.

La oficina del ministro declinó hacer más comentarios el jueves. No se pudo contactar a un portavoz de la embajada dominicana.

Inversores de una empresa de Alberta

El jet Pivot CRJ-100 había llevado a un grupo de siete posibles inversores de una empresa de Alberta y sus invitados a la ciudad turística de Punta Cana a principios de esta primavera.

Una nueva tripulación regresó para llevarlos de regreso a Toronto el 5 de abril, cuando un mecánico que volaba con el avión descubrió una bolsa extraña en un compartimento debajo del avión.

La tripulación informó su hallazgo a la aerolínea, que luego se comunicó con la RCMP en Canadá y con la policía dominicana. Los oficiales locales descubrieron varias bolsas más; se fueron con algunas de ellas y luego regresaron cuando la tripulación les alertó que habían olvidado llevarse la mitad de los paquetes, dice Pivot.

Partieron nuevamente y luego regresaron con todas las bolsas, anunciando a los medios locales que estas contenían 210 kilogramos de cocaína.

La tripulación y los pasajeros fueron arrestados y encarcelados; los hombres confinados en una pequeña celda junto a varios otros acusados de ser asimismo narcotraficantes, quienes los amenazaron e intentaron extorsionarlos constantemente durante nueve días.

El juez Francis Yojary Reyes Dilone finalmente liberó (momentáneamente) a los canadienses bajo fianza, diciendo que no había evidencia de que la mayoría de los empleados y pasajeros tuvieran acceso al escondite, y que no había otra evidencia que vinculara a ninguno de ellos con las drogas.

Los fiscales habían hecho alegaciones vagas de que el avión y sus ocupantes eran una fachada para un plan de contrabando de drogas, según el juez.

Pivot y sus abogados tuvieron acceso al video en agosto, dijo Edmondson. Revisando cientos de horas de imágenes, descubrieron imágenes de alguien colocando las bolsas en el avión en las primeras horas de la mañana del 5 de abril.

Y en dos ocasiones unos días antes, cuando no había miembros de la tripulación de Pivot en el lugar, alguien se acercó al avión y examinó ese mismo compartimento, dijo el CEO y aclaró que no puede decir quién escondió el contrabando de droga, o divulgar el video, hasta que se presente en la corte, pero que la identidad de la persona es clara.

La policía de República Dominicana, una parada importante en las rutas de contrabando de narcóticos, a menudo ha acusado a los empleados del aeropuerto de ayudar a los narcotraficantes.

En un caso reportado por los medios locales en diciembre pasado, ocho trabajadores del aeropuerto de Punta Cana fueron detenidos por un intento de contrabando de 47 kilogramos de cocaína a Toronto.

En un sorprendente paralelo con el incidente de Pivot, los oficiales de Aduanas de EEUU descubrieron cocaína escondida en el mismo compartimento de un avión que aterrizó en Filadelfia procedente de Santo Domingo, República Dominicana, en agosto.

Pilotos comerciales de América del Norte

Este viernes, ALPA Canadá, el sindicato de pilotos comerciales más grande de América del Norte, reiteró su lamamiento al Gobierno canadiense para que actúe “más expeditamente” para repatriar a los canadienses.

“ALPA Canadá ha perdido la fe en las autoridades dominicanas y el proceso judicial, y estamos perdiendo la fe en los canales y medios diplomáticos que hemos empleado exhaustivamente para traer de vuelta a casa a estos canadienses”, dijo Tim Perry, presidente canadiense de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas