Ministerio de Trabajo reitera 16 de agosto no se trabaja

El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el martes 16 de agosto “Día de la Restauración”, no se trabaja y su carácter no laborable no se cambia, por aplicación de la Sentencia No. 14 del 20/02/2008 de la Suprema Corte de Justicia.

La entidad recordó a todos los trabajadores que deben reintegrarse a sus labores cotidianas el miércoles 17 de agosto, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha 16 de agosto, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

Este 16 de agosto de 2022 se conmemora el 159 aniversario de la Guerra por la Restauración de la Independencia Nacional, comandada por el general Gregorio Luperón.

Esta se desarrolló desde el 1863 al 1865, luego de que en 1861, el presidente Pedro Santana pidiera a España retomar el control del territorio