Ministerio de la Juventud apoyará a la estudiante ganadora de beca internacional

La estudiante meritoria ganadora de una beca internacional Rosmairy Díaz Morillo, contará con el apoyo del Ministerio de la Juventud para cursar ciencias aeronáuticas en el Instituto Tecnológico de Florida, cuyas clases inician en agosto próximo.

Al ser recibida por el ministro en su despacho acompañado del director de Gabinete, Winston Paulino y el viceministro Henry Domínguez, junto a su madre Patricia Morillo, la joven meritoria recibirá una ayuda mensual de manutención para sus gastos a través del programa Apoyo Educativo Juvenil de esa institución.

Rosmairy agradeció a Feliz García haberla buscado para colaborar con su educación. “¡Wao!, no tengo palabras para expresar como me siento, son tantas emociones y saber que al fin voy a poder lograr lo que siempre soñé es algo que no tiene precio, este momento nunca lo olvidaré”, dijo con emoción Díaz.

“Yo siempre le decía a mami, que quería que alguien me ayudara y finalmente lo tuve. Él se mostró dispuesto ayudarme, y me di cuenta que confía en los jóvenes y confía en que la juventud es el futuro del país. Estoy muy agradecida con él por su apoyo”, agregó.

De su lado, Féliz García, también se comprometió a darle seguimiento para respaldarla a través de la vicepresidenta, Raquel Peña.

Exhortó a la destacada estudiante continuar con sus deseos de superación y que siga entregando el máximo en sus actividades, las cuales forjarán la profesional del mañana.

“Rosamiry para nosotros es un honor tenerte aquí junto con tú madre, es bueno ver que continúan saliendo jóvenes que se impulsan como profesionales. De nuestra parte haremos todo lo posible para ayudarte a materializar tus sueños”, destacó el ministro.

Dentro de las palabras externadas por titular de Juventud, enfatizó que siempre que está en sus manos poder ayudar a los jóvenes a lograr sus metas, aportará su "granito de arena" sin importar la posición en la que se encuentre.

Madre de la joven agradece apoyo

“Yo estoy muy agradecida con usted por tomar en cuenta a mi hija y recibirla de esta manera tan linda, para mí Rosmairy es motivo de orgullo, siempre se ha esforzado por hacer las cosas bien y ver como usted me la ha tratado el día de hoy como madre me llena de satisfacción, ¡muchas gracias!”, al borde de las lágrimas expresó Patricia Morillo.

La joven becada contó al ministro que su inspiración fue su padre y el bachillerato técnico que la misma realizó en “Mantenimiento de Aeronaves”.

“Mi papá es mi primera inspiración, él es técnico en mantenimiento de aeronaves, entonces siempre he estado en contacto con esa área, así que para mí lo llevo en la sangre, por eso decidí para estudiar ciencias aeronáuticas”, con nostalgia, agregó Díaz.

En Rosmairy existe el deseo de que la aviación en República Dominicana alcance de los mejores puestos y que también se amplíe mucho más los conceptos educativos en ella, por lo que luego de hacerse profesional retornará al país para ofrecer sus enseñanzas.

“Quiero que la aeronáutica en República Dominicana crezca, la primera fuente económica del país es el turismo, los turistas que más visitan el país se desplazan en aviones, el ver la aeronáutica se impulsa en otros países, me ha hecho querer que el nuestro alcance esos estándares”, indicó.

Al preguntársele a Díaz sobre adentrarse a una profesión dominada por hombre, esta recalcó que estos han sido uno de sus mayores apoyos, ya que se alegran de ver jóvenes mujeres optar por esta rama de la aviación.

“De parte de los hombres, quienes son los que lideran esta carrera, al trabajar con ellos he recibido mucho apoyo, en ellos existe el deseo de que las mujeres igualen y se acerquen a trabajar en estas áreas, ellos me enseñaron e impulsaron muchísimo", describió.