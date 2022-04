Millones de pesos de los fondos de compensaciones del Cestur iban al bolsillo de altos oficiales

Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) autorizó desembolsos por RD$ 603 millones 779 mil 505 en pagos de supuestos incentivos al personal militar, en los cuales la Investigación Especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD)detectó indicios de malversación y sustracción de recursos públicos.

Al examinar las nóminas de la institución, los auditores de la CCRD confirmaron que durante el periodo enero de 2014 hasta julio de 2017, el Cestur realizó pagos por compensaciones y servicios de seguridad, obviando la política y los procedimientos que regulan los recursos asignados para estos fines.

Las autoridades, según la investigación financiera, no aplicaron en las asignaciones de recursos la Tabla de Incentivos por Cargos y Riesgos, aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para la esa entidad.

La experticia señala que la dirección ejecutiva del Cestur tenía en su nómina a 28 asesores que cobraban sin prestar servicios en la institución.

Además, los investigadores detectaron que cientos de militares eran obligados a prestar sus nombres para cobrar incentivos que luego tenían que devolver a funcionarios de la entidad para su provecho.

“Jacobo Horacio De La Cruz Duarte, Encargado de Contabilidad y Encargado de Combustible. Recibía un salario de RD$35,000, y luego aumentado a RD$70,000, más combustible por RD$ 10,000 mensuales en tickets, y a veces salían viáticos a su cuenta, variaba de RD$10,000 a RD$30,000, los cuales, debía devolver completos al Capitán David Abreu Padilla, a veces en efectivo y otras veces en transferencias y tickets de combustibles.”

La CCRD señala que el decreto 491-07 que aprueba el reglamento de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno de la Contraloría General de la República, refiere en el artículo 47 lo siguiente:

"La administración activa, principalmente el titular de cada entidad y organismo público del ámbito de la Ley debe fomentar un ambiente propicio para la operación del control interno, mediante la generación de una cultura de administración y control que promueva, entre el personal de la institución, el reconocimiento del control como parte integrante de los sistemas institucionales (…)”.

Durante el trabajo de campo, los auditores confirmaron que, de una muestra de 331 personas, identificaron que 226 no tienen registros en los archivos físicos y digitales, ni en el formularios No 49 de la dirección de Recursos Humanos de la entidad.

Sin embargo, el informe indica que ese personal estuvo en las nóminas de compensaciones del Cestur desde enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2020, y recibió desembolsos por la suma de RD$175,507,353.

El órgano de fiscalización subraya que Ley (590-16) Orgánica de la Policía Nacional en el considerando sétimo establece:

“Que los procesos de reforma y modernización de la Policía Nacional implican una distribución racional de la fuerza policial, mediante una adecuada estructura administrativa y un modelo de gestión funcional que garanticen una correcta administración de los recursos humanos y financieros, para el logro de los objetivos institucionales.”

La normativa fue inobservada por las autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, actual Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) , a la hora utilizar recursos públicos en operaciones no transparentadas.

El informe definitivo destaca, en particular, la emisión de 16 cheques para pagos de supuestos incentivos a los señores Ariel Sterlyng de la Cruz Lembert y Wander Bienvenido Feliz Matos por un monto total de RD$5 millones 777 mil 767.

La Cámara de Cuenta cuestiona por qué los cheques no fueron registrados ni identificados en las cuentas afectadas, como indica el Clasificador Presupuestario para el Sector Público.

Solo Sterlyng de la Cruz Lembert recibió 12 de los 16 cheques emitidos irregularmente y que las pasadas autoridades del Cestur no pudieron justificar.

Los investigadores no pudieron examinar las nóminas correspondiente a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que, aparentemente, desaparecieron de los archivos físicos y digitales del Departamento Recursos Humanos de la entidad.

Personal que prestaba sus nombres

Los peritos del órgano fiscalizador realizaron varias entrevistas a personas que supuestamente cobraban en el Cestur, y que cobraban pero tenían que entregar el dinero a oficiales militares y policiales de la entidad.

1. Nombre entrevistado: Dilenia Armengot Durán: "Nunca he trabajado en Cestur, recibí dos depósitos de RD$35,000, de una institución que desconozco y al recibirlo se lo devolví al Mayor Anselmo Vásquez".

2. Entrevistado: Jacobo Horacio José De La Cruz Duarte, Encargado de Contabilidad y Encargado de Combustible. Recibía salario de RD$35,000, y luego RD$70,000, Combustible RD$ 10,000, mensuales en tickets y a veces salían viáticos a su cuenta, variaba de RD$10,000, a RD$30,000, los cuales, debía devolver completos al Capitán David Abreu Padilla, a veces en efectivo y otras veces en transferencias.

3. Nombre Rainier Sotero Cordero: "No tenía cargos en Cestur/ Politur los servicios prestados eran de la Fuerza Aérea. El subdirector de mi unidad Mayor Peña Polanco, me dijo que le diera la cédula para recibir una ayuda, recibía la ayuda de RD$30,000., y se la entregaba completa a él, de vez en cuando me hacía regalos. Todo el salario cobrado se lo pasaba a Peña Polanco vía transferencia".

4. Entrevistado: Yeison García Javeras: Nunca laboró en Politur. Guardia interior, 2do al mando Compañía del Ejército; escolta del actual Presidente de la República. "Nunca trabajé para Cestur/ Politur". Por sus propios méritos se presentó al Coronel de R.R.H.H y "puse mis servicios a su disposición. Recibía un adicional de 25,000 de los cuales debía devolver 23,500, un compañero me solicitó la ayuda por el choque de nómina"; pero no sabe la compañía que giraba el depósito. Efectuaba transferencia a Jhoan Manuel Camacho Graciano, ler. teniente ayudante del Mayor Piñales Medina, R.R.HH

El monto de mi salario mensual era de RD$30,000y recibía una compensación de RD$5,000 mensual, no era obligado a devolver, "pero le estaba ayudando por el choque de nómina".

5. Nombre: Yosaira Guridy Fabián: Nunca laboró en Politur. Un segundo teniente del Ejército Wilmer Batista se acercó a ella y le dijo que, si le puede dar su cédula y número de cuenta, porque de un lugar le iban a depositar un dinero (no sabe lugar), para una caja chica, tampoco dijo cantidad de dinero, de los cuales debía transferir treinta y tres mil pesos, durante 10 a 11 meses marzo 2020 hasta enero 2021. Luego que se hace público el proceso de investigación, el Sr. Wilmer Batista se acerca y le explica el lugar de donde le estaban depositando el dinero. Recibía la transferencia completa por RD$35,000, pero debía entregar 33,0000 al 2do. Tte. Wilmer Batista.

6. Entrevistado: Juan Santiago Morales García: Auditor Interno. Sus funciones eran firmar los documentos previamente auditados por otra persona del equipo financiero llamado Cancú, pertenecía al Cusepy el Coronel que era auditor lo designaron en una función policial, la cual no era compatible con el sueldo, "y me pusieron en sustitución, pero tenía que devolver el dinero al coronel Gómez Polanco. Aunque lo recibía completo tenía que devolverlo al coronel Gómez Polanco. Estaba obligado a entregarle el sueldo completo, pero él me dejaba de RD$5,000, a $10,000".

7. Nombre: Richard Alberto Polanco, miembro ERD. "Cuando se hacía la ruta, hablé con una persona militar 2do. Teniente Bren y me pidió la cédula en la nómina tenía RD$30,000, y vía transferencia lo retiraba y depositaba RD$25,000, al Teniente Bren, él me decía que tenía que ayudar a otras personas, aparte de esto yo no asistía a mis labores en Cestiu'. RD$30,000, de los cuales solo recibía RD$5,000, y el valor restante lo depositaba al banco. El Teniente Bren me decía que como no estaba asistiendo debía entregar el mismo para ayudar a otros oficiales.

8. Entrevistado: Braulio Delkinedil Piñales Morillo: Expresó que no laboró en Politur, que no tenía ninguna labor en Cestur /Politur, su labor es de escolta de Rafael Alburquerque. Recibía RD$35,000, pero debía devolver el total depositado a cuentas bancarias vía transferencias a un número de cuenta que le enviaba el 1er. Teniente Camacho Laureano, cuando pagaban la nómina mensual.

9. Nombre del entrevistado: Félix Antonio Acevedo Sánchez. "No trabajo en Cestur/ Politur. Por incentivos me pagaban RD$8,500, y RD$14,000, de sueldo. Me abordó el 2do. Teniente Batista Moreno Wilver del Ejército me manifestó que me iba ayudar, me solicitó los documentos y me puso un sueldo de RD$30,000., de los cuales me quedaba con RD$2,000., y el restante se lo depositaba a su cuenta, en dos transacciones de RD$ 14,000. (...), él me exigía devolver tan pronto depositaran el dinero. Me llamaba para que sacara el dinero y lo depositara a la cuenta antes mencionada. Estaba en la nómina de Cestur, pero no realizaba ninguna función".

Los investigadores confirmaron que de las nueve personas entrevistadas, siete no eran empleados del Cestur, a los cuales les adjudicaron pagos en nóminas por RD $3 millones, 458,000, durante el periodo de 1017 al 2021.

Estas nueve personas recibían mensualmente RD $473,500, pero los oficiales solo entregaban 154,000 pesos, conforme a los testimonios detallados en el informe