Matías Bosch denuncia amenazas de la ultraderechista Antigua Orden

Matías Bosch Carcuro. Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:17/06/2021

El activista cívico Matías Bosch, nieto del escritor y presidente dominicano Juan Bosch (1909-2001), denunció que el grupo Antigua Orden le está amenazando en su integridad física.

Matías Bosch hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter, en un breve mensaje reacción a una amenaza publicada por el grupo Antigua Orden.

"Atención: El grupo fascista Antigua Orden Dominicana y su "líder" me han lanzado amenaza pública a mi integridad física. No me asustan ni asustarán", expresó Matías Bosch.

Asimismo, el nieto del presidente Bosch dice que responsabiliza de lo que pueda ocurrirle a la Presidencia de la República, al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Interior y Policía, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional.

A continuación el tuit de Matías Bosch, y luego el mensaje del grupo Antigua Orden que motivó la denuncia: