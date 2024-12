Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Coordinador Ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, advirtió que continuará este lunes la jornada de lucha de los fiscales del país, con la paralización de las labores desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, con lo cual no subirán a las audiencias en todos los tribunales del país.

Rodríguez aseguró que los fiscales se han visto obligados a llamar a un paro de labores en todas las fiscalías del país.

El vocero de los fiscales también anunció que montarán una vigilia el martes al frente de la Procuraduría General de la República, en el Centro de los Héroes, para hacer valer sus derechos.

El representante del Ministerio Público solicitó a los fiscales no tener miedo por intenciones retaliatorias que se deriven de los reclamos que están formulando, porque están ejerciendo un derecho constitucional.

No nos ha quedado otro camino, hemos emitido más de una veintena de comunicaciones a la Procuradora General, al Consejo Superior del Ministerio Público, a las diferentes instancias internas y también a la Presidencia de la República para los fines, agrega.

Manifestó que en varias ocasiones han suspendido paros convocados por acuerdos de soluciones y promesas que no han sido cumplidos, por lo que “dolorosamente” deben recurrir a estas demostraciones.

Dijo que los fiscales están actualmente trabajando “a manos peladas”, más de 200 están en condiciones de retirarse pero todavía no tienen el mecanismo de la jubilación contemplado y más 60 no pueden trabajar por razones de enfermedad, algunos de los cuales no pueden valerse por sí mismo.

Asimismo, declaró que al no existir el fondo de retiro, pensiones y jubilaciones en el Ministerio Público dispuesto legalmente, no cuentan con esa garantía al final de su carrera.

Solicitó la intervención del presidente Luis Abinader para solucionar la situación, argumentando que los fiscales están en condiciones de emergencia por la situación difícil en que se encuentran.

“En este país, los mejores peloteros son los dominicanos porque juegan descalzos y a mano pelada, así trabaja el fiscal”, contextualiza.

Rodríguez manifiesta que siendo la Policía auxiliar del Ministerio Público, los agentes tienen mejores condiciones desde el punto de vista de atención al final de su vida laboral que el fiscal, porque éste no cuenta con un retiro digno de una pensión.

Observó que aunque en la ley se encuentra establecida, en la práctica institucional no se ejecuta.

Asimismo, indica que hay una gran cantidad de fiscales y fiscalizadores que esperan por un ascenso desde hace 18 y 25 años, que a pesar de ser aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público “un tranque interno” ha originado que no se materialice.

“El fiscal es el que tiene la mayor carga dentro del sistema de justicia, es el que tiene que recabar las informaciones, a través de la notitia criminis que pueda tener todos los elementos que pueda sustentar para llevar una acción acusatoria ante el juez que tenga como consecuencia una sanción penal”, relató.

Entiende que esto implica un gran esfuerzo, sacrificio y dedicación de parte del fiscal a los fines de que la sociedad pueda estar resarcida con la sanción que el juez imponga en un proceso presentado por el Ministerio Público.

El Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional afirmó que si el fiscal no cuenta con las herramientas ni está debidamente atendido, desde el punto de vista de su condición como funcionario, habrá un déficit en el desarrollo mismo de la investigación.

“Un fiscal que no tenga la capacidad o posibilidad de poderse trasladar al lugar del crimen, poder recabar de manera directa evidencias, entonces hay una limitación y eso pasa en el Ministerio Público, tenemos altos niveles de limitación”, recalcó.

El magistrado destacó el estrés causado en los fiscales, el hecho de no poder dar respuesta a tiempo y en el momento oportuno que establece el Código Procesal Penal en cada proceso.

Consideró que esto ha significado un déficit desde el punto de vista del desarrollo de las investigaciones, responsabilidad que no se le puede atribuir al fiscal, sino que el sistema no le brinda las herramientas para poder cumplir eficazmente con la labor encomendada.

Planteó que es oportuno el momento para que los estamentos responsables de asignar la partida presupuestaria al Ministerio Público entiendan que si no lo dotan de los recursos que consigna la norma, los resultados podrían ser deficitarios.

Sin embargo, dijo que a pesar de esa situación, los fiscales salen adelante en los procesos que llevan a cabo.

Rodríguez fue entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27.