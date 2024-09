El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes "ladrón" a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

"Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón", señaló Maduro en un acto televisado, luego de expresar, irónicamente, sus ganas de asistir al debate presidencial estadounidense entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

El mandatario venezolano sostuvo que está "muy pendiente" del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le "hubieran robado el avión en República Dominicana", viajaría a Estados Unidos.

"No me ponga carita de yo no fui"

"El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento (a Abinader), no me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él (…) cara a cara. Así que no puedo ir al debate, lo lamento", añadió.

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, "propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre".

La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) "a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches", denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para "reparar" el daño causado por la confiscación de este avión.